AgenPress – Le autorità di Mosca hanno rimpatriato nove bambini ucraini con l’aiuto di mediatori del Qatar. Lo ha annunciato la commissaria presidenziale russa per i diritti dell’infanzia, Maria Lvova-Belova pubblicando su Telegram delle foto che la ritraggono insieme all’ambasciatore del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani, mentre parla ai bambini presso l’ambasciata del Qatar a Mosca.

“Ci sono otto ragazzi, di età compresa tra 12 e 17 anni, e una ragazza di 17 anni. Viveva con la nonna in Crimea, ma voleva riunirsi con la madre a Kiev, quindi abbiamo facilitato il suo ritorno”, ha scritto Lvova-Belova.

Ha aggiunto che il suo ufficio ha aiutato a far tornare 80 bambini dall’Ucraina e da paesi terzi, così come 13 bambini da famiglie con parenti in Russia. Lvova-Belova ha anche ringraziato i mediatori del Qatar per il loro supporto.

Da luglio 2023, il Qatar ha aiutato a riportare indietro decine di bambini ucraini portati in Russia e nei territori occupati. Kiev accusa Mosca di aver rapito illegalmente oltre 19.000 bambini ucraini dall’invasione su vasta scala, un’affermazione che le autorità russe negano.

Finora sono stati rimpatriati in Ucraina meno di 400 bambini. Ad aprile, tramite mediatori del Qatar, l’Ucraina ha presentato un elenco di 561 bambini di cui chiede il rimpatrio alla Russia.

L’anno scorso, la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per il presidente Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova, accusandoli di aver deportato illegalmente bambini dall’Ucraina.