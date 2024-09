Usa. Trump riceve Zelensky: è un onore. L’Ucraina sta attraversando l’inferno. In caso di vittoria risolveremo subito la questione. Ma non dice come

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha incontrato Donald Trump alla Trump Tower di New York City.

Zelensky è negli Stati Uniti dal 22 settembre, dove ha preso parte a una serie di incontri ad alto livello con leader stranieri, ha visitato lo stabilimento di munizioni dell’esercito di Scranton in Pennsylvania e ha tenuto un discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite .

Il giorno prima, Zelensky aveva incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la candidata democratica alla presidenza e vicepresidente Kamala Harris per presentare loro un “piano per la vittoria”.

Prima dell’incontro Zelensky ha sottolineato che l’Ucraina sta attualmente affrontando numerose sfide che desidera discutere con Trump.

“Penso che abbiamo una visione comune sul fatto che la guerra in Ucraina debba essere fermata. (Vladimir) Putin non può vincere, e l’Ucraina deve prevalere. E voglio discutere con voi i dettagli del nostro piano di vittoria”, ha detto Zelensky.

Ha osservato che l’Ucraina non sarebbe stata in grado di “fermare Putin fino a novembre”, coincidendo con le elezioni presidenziali statunitensi. Di conseguenza, il presidente ucraino ha scelto di incontrare entrambi i candidati per presentare un piano mirato a rafforzare la posizione dell’Ucraina contro la Russia.

Trump ha riconosciuto che l’Ucraina sta “attraversando l’inferno” e ha descritto la situazione come “terribile”.

L’ex presidente degli Stati Uniti ha anche sottolineato di avere buoni rapporti sia con Zelensky che con Putin.

Trump ha anche definito “terribile” la situazione in Ucraina. “Penso che se vinciamo (le elezioni presidenziali), risolveremo la questione (la guerra) molto rapidamente”, ha affermato Trump, senza specificare come intende porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina.

Di recente, la retorica di Trump nei confronti di Zelensky e del sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina è diventata più critica. Ha affermato che Zelensky vuole che i democratici vincano le prossime elezioni presidenziali, definendolo “il più grande venditore sulla terra”.

Ma oggi ha detto che “è un onore avere il presidente con noi, ne ha passate tante. E’ troppo presto per dire” quale sarebbe un accordo “giusto” per mettere fine alla guerra in Ucraina. “Io ho le mie idee e il presidente” Volodymyr Zelensky “ha sicuramente le sue. Deve essere giusto”.

Donald Trump non esclude un altro incontro. “Potrebbe accadere”, ha detto l’ex presidente dicendosi d’accordo con Zelensky sul fatto che la guerra non sarebbe mai dovuta iniziare. “Questa guerra non doveva iniziare. Il problema è che Putin ha ucciso molte persone e che dobbiamo spingerlo a fermare questa guerra. E’ sul nostro territorio, questa è la cosa più importante da capire”, ha spiegato Zelensky invitando Trump in Ucraina.

Il 25 settembre i leader repubblicani hanno anche accusato Zelensky di aver interferito nelle elezioni visitando una fabbrica di munizioni nella città natale del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Scranton, in Pennsylvania, uno stato fortemente conteso.

Il presidente della Camera Mike Johnson ha chiesto a Zelensky di licenziare l’ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Oksana Makarovka, per il suo ruolo nell’organizzazione del tour.

Il presidente repubblicano della Commissione di vigilanza della Camera ha anche annunciato l’apertura di un’indagine sul presunto uso improprio di fondi governativi da parte dell’amministrazione Biden-Harris.

Zelensky ha criticato i piani di Trump per porre fine alla guerra in un’intervista con il New Yorker all’inizio di questa settimana. Ha definito il compagno di corsa di Trump, il senatore repubblicano JD Vance, “troppo radicale” e ha affermato che la guerra non dovrebbe finire a spese dell’Ucraina.

Oggi ha detto di avere con Trump “una visione comune sul fatto che la guerra in Ucraina va fermata”.