Zelensky. Nonostante le minacce Putin “ha paura” di usare le armi nucleari perché “ama la sua vita”

AgenPress – Il presidente Volodymyr Zelensky ha espresso scetticismo in un’intervista alla Fox News sulle continue minacce nucleari del presidente russo Vladimir Putin dopo l’inizio della guerra su vasta scala, affermando che Putin “ama la sua vita” e, pertanto, è probabile che abbia paura di usare armi nucleari.

“Nessuno sa cosa gli passa per la testa”, ha detto Zelensky nell’intervista, pubblicata sul canale Youtube ufficiale del presidente il 29 settembre. “Potrebbe usare (armi) nucleari su qualsiasi paese in qualsiasi momento, oppure no. (Ma) non credo che lo farà”.

Sin dall’inizio dell’invasione su vasta scala, la Russia ha ripetutamente invocato la minaccia del suo arsenale nucleare per scoraggiare il sostegno militare occidentale all’Ucraina.

L’esercito russo sarà in grado di “determinare le condizioni” per l’uso di armi nucleari, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla televisione di stato russa il 29 settembre.

“(I militari) monitorano attentamente quali armi vengono utilizzate e come. Sono loro a registrare il coinvolgimento diretto dei paesi dell’Occidente collettivo nella (guerra in) Ucraina, e non diminuiranno la loro attenzione”, ha detto Peskov accusando gli stati membri della NATO di aver aiutato l’Ucraina nel suo sforzo bellico contro la Russia, sostenendo che ciò “ha reso necessario apportare modifiche sia alla dottrina nucleare sia ai fondamenti della politica statale nell’ambito della deterrenza nucleare”.

In un discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 settembre, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha affermato che l’Ucraina e i suoi alleati occidentali non dovrebbero cercare di “combattere fino alla vittoria con una potenza nucleare”.

Le osservazioni di Lavrov giungono pochi giorni dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha proposto delle revisioni alla dottrina nucleare di Mosca in una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Putin ha annunciato che la Russia potrebbe rispondere agli attacchi missilistici convenzionali con armi nucleari e ha indicato che Mosca avrebbe trattato qualsiasi attacco sostenuto da un paese dotato di armi nucleari come un assalto coordinato.