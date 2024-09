Beirut. Raid israeliano uccide il leader di Hamas e i combattenti del FPLP. Unrwa: Sherif era nostro impiegato

AgenPress – I raid avvenuti durante la notte nel Libano meridionale e nel centro di Beirut hanno causato la morte di un alto funzionario di Hamas in Libano e di esponenti di spicco.

Hamas ha dichiarato che il suo leader in Libano, Fateh Sherif Abu el-Amin, è stato ucciso, insieme alla moglie, al figlio e alla figlia, in un attacco che ha preso di mira la loro casa in un campo profughi palestinese nella città meridionale di Tiro, lunedì mattina presto. Una dichiarazione del gruppo terroristico lo ha identificato come un “insegnante di successo e un eccellente preside [di scuola]”.

Mentre Israele intensifica le ostilità contro gli alleati dell’Iran nella regione, il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), un altro gruppo militante che partecipa alla lotta contro Israele, ha dichiarato che tre dei suoi leader sono stati uccisi in un attacco che ha preso di mira il distretto di Kola a Beirut.

Le Forze di difesa israeliane e l’agenzia di sicurezza Shin Bet hanno confermato in una dichiarazione congiunta che Sherif, da loro descritto come il “capo della branca libanese dell’organizzazione terroristica Hamas”, è stato ucciso nell’attacco.

Secondo l’esercito, Sherif era responsabile del coordinamento delle attività di Hamas in Libano con Hezbollah, nonché degli “sforzi di rafforzamento delle forze di Hamas in Libano, nel campo del reclutamento di agenti e dell’approvvigionamento di armi”.

Ha “lavorato per promuovere gli interessi di Hamas in [Libano], sia politicamente che militarmente”, si legge nella dichiarazione.

Secondo quanto riportato dai media palestinesi, Sherif era a capo del sindacato degli insegnanti dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, che fornisce servizi educativi a circa 40.000 studenti nei campi profughi palestinesi in Libano.

L’UNRWA ha confermato che Sherif era stato impiegato dall’agenzia, ma ha anche sottolineato che era stato sospeso a marzo.

Sherif “era un dipendente dell’UNRWA che è stato messo in congedo amministrativo senza retribuzione a marzo, ed è stato sottoposto a indagine a seguito delle accuse che l’UNRWA ha ricevuto sulle sue attività politiche”, ha affermato l’UNRWA.