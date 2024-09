Taiwan. Biden annuncia un pacchetto di aiuti militari da 567 mln di dollari. Xi Jinping: è territorio sacro della Cina. Ci opponiamo a indipendenza

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato il più grande pacchetto di aiuti militari mai distribuito da Taiwan.

In un memorandum , l’amministrazione Biden ha ordinato il prelievo di un massimo di 567 milioni di dollari USA in armi, addestramento e supporto logistico per Taiwan. L’autorità presidenziale di prelievo “consente la rapida consegna” di armi e servizi correlati a paesi stranieri e organizzazioni globali per rispondere a “emergenze impreviste”, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti .

Ciò segue l’approvazione da parte di Biden dell’Indo -Pacific Security Supplemental Appropriations Act ad aprile, che ha stanziato 2 miliardi di dollari per il Foreign Military Financing Program per i partner di sicurezza degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico, tra cui Taiwan, per contrastare l’aggressione cinese. Gli Stati Uniti hanno inoltre stanziato 1,9 miliardi di dollari per rifornire l’equipaggiamento militare e i servizi agli alleati regionali.

Taiwan e le Filippine riceveranno la maggior parte del supplemento di 2 miliardi di dollari di finanziamenti militari esteri fornito, ha affermato il senatore statunitense Chris Coons a maggio. I legislatori devono decidere come suddividere il supplemento, mentre Coons ha affermato all’epoca che “gran parte di esso potrebbe andare a Taiwan, ma le Filippine sarebbero la seconda priorità fondamentale”.

Sebbene vi sia ancora un importante arretrato di consegne di armi a Taiwan, diversi sistemi d’arma arriveranno entro la fine dell’anno. Il primo lotto di sistemi missilistici Harpoon è arrivato di recente a Taiwan. Gli Stati Uniti hanno approvato la potenziale vendita di 100 sistemi missilistici di difesa costiera e 400 missili Harpoon a Taiwan nel 2020. Centoventisei missili saranno consegnati entro la fine del 2026.

Si dice che Taiwan abbia ricevuto questo mese il primo lotto di caccia F-16V di fabbricazione statunitense, mentre il primo lotto di carri armati M1A2T Abrams dovrebbe arrivare a dicembre.

Taiwan è “territorio sacro della Cina. La gente di entrambe i lati dello Stretto di Taiwan sono parte della stessa famiglia di sangue” che unisce più dell’acqua, ha detto il presidente Xi Jinping, parlando nella Grande sala del popolo in occasione del ricevimento per i 75 anni della fondazione della Repubblica popolare. “Dobbiamo rafforzare il principio della Unica Cina e il Consenso del 1992. Approfondiremo legami economici, scambi culturali e cooperazione – ha aggiunto Xi -. Ci opporremo in modo risoluto all’indipendenza di Taiwan. La riunificazione è comune aspirazione di tutti i cinesi. Nessuno può fermare la storia”.