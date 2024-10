Idf. Missili iraniani contro Israele. Esplosioni anche a Gerusalemme. Meloni convoca un vertice d’urgenza a Palazzo Chigi

AgenPress – “Vi chiediamo di rimanere in un’area protetta fino a nuovo avviso”, affermal’ IDF affermando che il lancio di missili dall’Iran è in corso. Le esplosioni udite in tutto il Paese sono dovute a intercettazioni o impatti.

Sono stati segnalati molteplici siti di impatto di schegge o razzi a Tel Aviv, vicino al Mar Morto, nel sud e nella regione di Sharon.

Magen David Adom afferma che non ci sono segnalazioni immediate di feriti. Eli Bin, il capo della MDA, afferma che vengono lanciati centinaia di missili. “Non abbiamo segnalazioni di feriti”, ha detto a Channel 12.

Esplosioni sono state avvertite anche a Gerusalemme. La contraerea si è attivata, riportano i giornalisti sul posto.

Le Guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver lanciato decine di missili verso Israele e hanno avvertito che se Israele avesse reagito, la risposta di Teheran sarebbe stata “più schiacciante e rovinosa”, riporta la TV di Stato iraniana.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, ha convocato un vertice urgente a Palazzo Chigi con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento, i vertici dei servizi segreti, il consigliere diplomatico Fabrizio Saggio e il sottosegretario Mantovano autorità delegata per i servizi. Mantovano per questo ha lasciato la riunione sulla manovra con le associazioni delle famiglie e l’ha lasciata che stava presiedendo.