Fermato un cittadino di nazionalità cinese con orologi e gioielli di lusso del valore di oltre 95.000 euro

AgenPress. I funzionari della Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Chiasso e militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, nell’ambito dei controlli istituzionali volti al contrasto dei traffici illeciti, hanno fermato un cittadino di nazionalità cinese residente in Cina che viaggiava a bordo di un treno diretto da Zurigo a Milano.

Alla domanda di rito volta a conoscere se trasportasse merci al seguito, il passeggero rispondeva negativamente, specificando altresì che non aveva alcun genere di bagaglio.

Tale affermazione veniva sin da subito smentita in quanto il transitante, invitato dagli operanti a scendere dal treno per approfondire il controllo, recuperava un voluminoso bagaglio, risultato contenere esclusivamente merce di varia tipologia, distinta in n. 24 lotti, tra orologi (11 pezzi) e gioielli (13 confezioni, tra anelli, braccialetti e orecchini) di noti marchi del lusso, tra cui Rolex, Omega, Bulgari e Cartier.

Dalla documentazione commerciale rinvenuta tutta la merce trattenuta in custodia, del valore complessivo pari a 95.141 euro, è risultata acquistata in territorio elvetico nei giorni antecedenti al viaggio.

Al trasgressore è stata contestata l’irregolare immissione di merce nel territorio unionale, con un ammontare di diritti dovuti, a titolo di dazio e IVA, per 22.474 euro, oltre alla sanzione da 30.000 euro, eventualmente ravvedibile di un quinto.