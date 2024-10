Libano, UNHCR: si aggrava la crisi e le persone fuggono in Siria e altrove per sfuggire alle bombe

AgenPress. L’intensificarsi degli attacchi aerei ha costretto altre persone ad abbandonare le loro case in Libano in cerca di sicurezza.

Finora, la maggior parte delle persone sono in fuga all’interno del Paese – le stime del governo parlano di 1 milione di sfollati in Libano. Secondo la Mezzaluna Rossa Araba Siriana (SARC), oltre 185.000 persone – soprattutto siriani e libanesi – sono invece fuggite in Siria. Gli attacchi israeliani della notte, che hanno preso di mira la strada nella terra di nessuno presso il valico di frontiera di Masnaa, hanno bloccato il traffico, chiudendo di fatto la strada ai veicoli. Alcuni di coloro che sono decisi a fuggire hanno attraversato a piedi.

Con un numero crescente di sfollati ogni giorno, gli 892 rifugi di fortuna allestiti dal governo in Libano hanno quasi raggiunto la piena capacità. Nelle strade di Beirut, anche in punti di riferimento come la Corniche, centinaia di uomini, donne e bambini bloccati dormono all’aperto. L’UNHCR sta collaborando con i partner umanitari e le autorità libanesi per trovare urgentemente un rifugio sicuro per coloro che non ne hanno.

La risposta dell’UNHCR continua a concentrarsi su tutte le comunità colpite, compresi libanesi e rifugiati. Finora l’UNHCR ha distribuito più di 223.000 articoli di soccorso e più di 73.000 persone hanno ricevuto assistenza in denaro multiuso. L’UNHCR continua a riparare o sostenere i rifugi collettivi e fornisce assistenza a 42 ospedali in tutto il Paese.

Con il deteriorarsi della situazione umanitaria, l’UNHCR sta rafforzando le forniture di beni di prima necessità per soddisfare le crescenti esigenze e prepararsi a un’ulteriore escalation. Tuttavia, l’instabilità delle condizioni di sicurezza e gli attacchi aerei israeliani in corso stanno ritardando le forniture di soccorso, come un ponte aereo che trasporta kit medici per traumi che consentono agli ospedali di eseguire interventi chirurgici salvavita. Anche una spedizione da Amman con oltre 20.000 coperte termiche è stata ritardata.

Continua l’afflusso di persone in fuga verso la Siria. Le autorità siriane hanno mantenuto aperto il confine per l’ingresso di persone dal Libano. L’UNHCR è presente ai quattro principali valichi di frontiera ufficiali siriani insieme alla Mezzaluna Rossa Araba Siriana, ad altri partner delle Nazioni Unite e alle ONG per sostenere coloro che attraversano. Jdaidet Yabous/Masnaa, nella zona rurale di Damasco, rimane il principale punto di ingresso. Gli arrivi sono principalmente di siriani e libanesi, ma anche di rifugiati palestinesi, iracheni (1.450) e altri. L’UNHCR sostiene i nuovi arrivati con acqua, cibo, coperte e assistenza legale come su questioni riguardanti i documenti. Anche i nostri team di protezione sono presenti in questi valichi per fornire assistenza.

Circa il 60% dei nuovi arrivati sono bambini e adolescenti. Alcuni bambini sono arrivati da soli, senza familiari.

In fuga dai bombardamenti, le famiglie arrivano con un profondo affaticamento emotivo e alcune necessitano di cure mediche urgenti. La maggior parte dei nuovi arrivati si dirige verso le città e i villaggi di origine per raggiungere i parenti. Alcuni hanno bisogno di un alloggio. I centri di accoglienza nelle zone rurali di Damasco, Tartous, Latakia, Homs e Hama stanno ospitando siriani e libanesi in fuga.

L’UNHCR sta sostenendo questi centri con generi di prima necessità e riparazioni per renderli più dignitosi per accogliere gli sfollati.

L’Agenzia ONU per i rifugiati ha distribuito 180.000 generi alimentari e 120.000 articoli di soccorso ai nuovi arrivati in Siria.

L’UNHCR e la SARC continuano inoltre a sostenere le autorità nel trasporto di migliaia di persone più vulnerabili dai confini alle loro destinazioni finali.

Ma la sofferenza di coloro che attraversano il confine non finisce qui. Dopo 13 anni di crisi, molti tornano in case distrutte, infrastrutture danneggiate e servizi di base paralizzati. Sono arrivati senza risorse per i loro bisogni primari. In Siria ci sono ancora più di 7,2 milioni di sfollati interni e il Paese sta attraversando una profonda crisi economica.

L’UNHCR sta ampliando la sua risposta attraverso i programmi umanitari esistenti, incentrati su oltre 110 centri comunitari per sostenere gli arrivi e le altre popolazioni vulnerabili del Paese. Ma sono necessarie maggiori risorse.

Con l’inizio dell’inverno, l’UNHCR teme che le condizioni delle persone colpite dall’escalation del conflitto in Libano possano solo peggiorare. L’UNHCR ha già iniziato a inviare l’assistenza invernale essenziale per le famiglie arrivate di recente.

Alcuni sfollati stanno fuggendo dal Libano verso l’Iraq. Secondo il Ministero degli Interni, dal 24 settembre sono arrivate oltre 5.000 persone, fuggite dalla Siria attraverso il valico di Al-Qaim o arrivate in aereo a Baghdad o Najaf.

L’Iraq sta concedendo l’ingresso senza visto ai cittadini libanesi e anche a quelli senza passaporto o carta d’identità. I libanesi arrivati hanno accesso ai servizi nazionali come l’istruzione e la sanità.

Le risposte umanitarie dell’UNHCR sono gravemente sottofinanziate sia in Libano che in Siria. L’appello lampo inter-agenzie per il Libano è stato lanciato il 1° ottobre a Beirut. L’appello mira a mobilitare 425,7 milioni di dollari per fornire assistenza salvavita a oltre 1 milione di persone. La quota dell’UNHCR in questo appello è stimata in 111 milioni di dollari in tre mesi. In Siria il nostro appello da 460 milioni di dollari è finanziato al 27%.