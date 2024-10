7 ottobre. Tajani: un anno fa il brutale attacco di Hamas contro centinaia di innocenti israeliani. Subito il cessate il fuoco

AgenPress – “E’ fondamentale raggiungere un immediato cessate il fuoco per permettere il rilascio degli ostaggi e anche per consentire l’accesso degli aiuti umanitari a Gaza, obiettivi per il quale il governo italiano si è attivato sin dall’inizio della crisi. Si tratta di priorità per l’Italia e per il G7. A un anno di distanza, l’Italia si stringe ancora una volta attorno alle comunità ebraiche di tutto il mondo”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla vigilia della commemorazione del primo anniversario del 7 ottobre.

“Un anno fa Hamas ha commesso un brutale attacco che ha colpito centinaia di innocenti vittime israeliane. Molte di loro sono morte e altre sono ancora ostaggio del gruppo terroristico, in quello che si è trasformato in un vile attacco a tutto il popolo ebraico”.

Per commemorare l’anniversario del tragico attacco terroristico, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani, domani in missione in Argentina, parteciperà a una cerimonia commemorativa a Buenos Aires insieme alle associazioni e agli esponenti ebraici locali, anche per ribadire il suo impegno personale e di tutto il Governo italiano contro ogni forma di antisemitismo.