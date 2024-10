Previsioni Meteo dell’8 Ottobre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 8 Ottobre 2024.

AL NORD – Al mattino acquazzoni e temporali sulle regioni nord-occidentali, maltempo ma con precipitazioni più moderate altrove. Al pomeriggio ancora piogge diffuse con fenomeni intensi su Liguria, Trentino-Alto Adige e Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni nord-orientali, tempo in graduale miglioramento nella notte.

AL CENTRO – Al mattino isolati temporali sulle coste della Toscana, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali su Toscana, Umbria e Lazio, fenomeni meno intensi su Marche e Abruzzo. In serata ancora precipitazioni abbondanti specie sui versanti Adriatici, più asciutto nel corso delle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino velature in transito sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, piogge sparse sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni temporaleschi sulla Sardegna. In serata attesi acquazzoni e temporali su Campania, Molise e Sicilia occidentale, variabilità asciutta altrove.