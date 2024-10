Gruppo INI al Tennis & Friends 2024

Il 12 e 13 ottobre al Foro Italico visite specialistiche e consulenze con il team di cardiologi, ortopedici, endocrinologi e fisioterapisti

AgenPress. Due giorni dedicati alla salute e alla prevenzione. L’appuntamento è a Roma al Foro Italico con il Tennis & Friends 2024, evento al quale il Gruppo INI prenderà parte sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Nelle 2 giornate, dalle 9.00 alle 18.00, il team di medici e fisioterapisti si alterneranno allo stand predisposto per l’occasione accogliendo visitatori e pazienti.

Questo il programma delle visite proposte ai visitatori dal Gruppo INI:

Sabato 12 ottobre

9.00 – 13.30 visite cardiologiche

13.30 – 18.00 visite ortopediche

Domenica 13 ottobre

9.00 – 13.30 visite ortopediche e fisioterapia

13.30 – 18.00 visite endocrinologiche e consulenze nutrizionali

Il Gruppo INI

Il Gruppo INI è da quasi 80 anni punto di riferimento per la sanità privata accreditata in Italia. Nasce nel 1947 grazie alla visione del Prof. Delfo Galileo Faroni, fondatore del Gruppo. Oggi guidato da Jessica e Cristopher Faroni ed è uno dei più importanti gruppi sanitari del centro sud Italia con 1200 posti letto, circa 2000 collaboratori e 10 sedi presenti nel Lazio e in Abruzzo: INI Grottaferrata, INI Villa Dante (Guidonia), INI Medicus (Tivoli), INI Città Bianca (Veroli), INI Canistro (AQ), INI Casilina (Roma), Villa Alba Centro Storico (Roma), Villa Alba Casilina (Roma), Villa Alba Fonte Nuova, Villa Alba Veroli.

Le strutture sanitarie, tutte accreditate con il SSN, sono abilitate alla specialistica poliambulatoriale, ricovero per acuzie, dall’oncologia, all’ortopedia, alla riabilitazione, alle RSA, offrendo un’assistenza a 360 gradi al paziente. Il Gruppo INI è stato il primo nel Lazio a utilizzare il litotritore per la calcolosi renale, il secondo in Italia a utilizzare la risonanza magnetica nucleare ed è tra i più importanti centri di oncologia del Lazio.