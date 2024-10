Operazione Aurora. Trump: pena di morte per i migranti che uccidono cittadini statunitensi. Deportare le gang

AgenPress – Durante un comizio ad Aurora, in Colorado, Donald Trump ha descritto i migranti come pericolosi criminali, chiedendo la pena di morte per i migranti che uccidono cittadini statunitensi, mentre intensifica la retorica anti-immigrazione che ha alimentato la sua corsa alla presidenza.

Affiancato dai manifesti dei presunti membri della gang venezuelana Tren de Aragua, Trump ha anche affermato che, se eletto, avrebbe lanciato un'”Operazione Aurora” a livello nazionale per colpire i membri della gang.

“Oggi annuncio che, una volta entrato in carica, avremo un’operazione Aurora a livello federale per accelerare le rimozioni di queste gang selvagge”, ha assicurato, evocando il ricorso all’Alien Enemies Act del 1798. “L’invasione verrà fermata. I voli dei migranti termineranno e l’app di Kamala per gli immigrati clandestini verrà chiusa immediatamente entro 24 ore. Quello stesso giorno inizieremo a trovare e deportare ogni singolo membro di una gang di immigrati clandestini dal nostro Paese. Li faremo uscire, sarà un’importante impresa nazionale”, annunciando l’impiego di squadre d’élite della polizia doganale, di frontiera e di altre forze dell’ordine federali.

Trump ha notevolmente indurito la sua retorica anti-immigrazione nelle ultime settimane della campagna elettorale del 5 novembre, dove mira a sconfiggere la candidata democratica Kamala Harris . L’immigrazione illegale è una delle principali preoccupazioni degli elettori e Trump è visto dalla maggior parte degli elettori come la persona più in grado di affrontarla, come mostrano i sondaggi di opinione. “Chiedo la pena di morte per qualsiasi migrante che uccida un cittadino americano o un agente delle forze dell’ordine”, ha detto Trump tra gli applausi di una grande folla di sostenitori.

Trump ha già proposto un’estensione della pena di morte per altri criminali, tra cui le persone condannate per traffico sessuale di donne e bambini. Quasi la metà degli stati degli USA proibisce la pena di morte. Sebbene esista una pena di morte federale, è raramente utilizzata, secondo il Death Penalty Information Center, un gruppo non-profit. Un’espansione dei crimini ammissibili richiederebbe un atto del Congresso degli Stati Uniti.

Uno dei tratti distintivi della terza corsa presidenziale di Trump è stata la sua attenzione a quella che lui chiama “criminalità dei migranti”, nonostante studi accademici dimostrino che gli immigrati non commettono crimini a un tasso più alto rispetto agli americani nativi. La campagna di Harris non ha risposto immediatamente alla richiesta di commenti relativa alla proposta sulla pena di morte. La vicepresidente Harris ha rafforzato la sua posizione sulla sicurezza delle frontiere dopo essere diventata la candidata democratica ad agosto e accusa Trump di aver contribuito a soffocare un disegno di legge bipartisan sulla sicurezza delle frontiere presentato al Congresso all’inizio di quest’anno.

“Salverò Aurora e ogni città che è stata invasa e conquistata”, ha detto Trump. “Metteremo in prigione questi criminali feroci e sanguinari o li cacceremo fuori dal nostro Paese”.