Senato. Intervento Meloni: “Nessuno Stato Membro può sostenere da solo gli investimenti necessari per far fronte alle sfide che stiamo affrontando”

AgenPress. Nel Consiglio europeo di giugno, il primo di questo nuovo corso, abbiamo adottato una nuova Agenda strategica 2024-2029, cioè la bussola che orienterà il percorso comune nei prossimi anni.

Nel documento approvato l’Italia ha chiesto e ottenuto che venissero riaffermati due principi – quello di sussidiarietà e quello di proporzionalità – che sono sanciti dai Trattati e che consideriamo centrali nell’Europa che abbiamo in mente.

Parlo di un’Europa che si occupi delle grandi materie di interesse comune, materie che richiedono di unire gli sforzi e di mettere a sistema il contributo di tutti, e che sappia attribuire la giusta importanza alle specificità nazionali nelle materie dove gli Stati nazionali sono in grado di fare meglio.

L’Agenda strategica indica chiaramente anche la necessità di dotarsi, quanto prima, delle risorse e degli strumenti comuni adeguati all’altezza delle ambizioni che ci poniamo. Lavoreremo perché questa indicazione non rimanga lettera morta, perché nessuno Stato Membro – anche il più solido dal punto di vista economico e fiscale – può sostenere da solo gli investimenti necessari per far fronte alle sfide che stiamo affrontando, dal rilancio della competitività del sistema produttivo e industriale europeo alla doppia transizione ambientale e digitale, dalla politica di difesa e sicurezza al governo dei flussi migratori.