Israele. Idf: “Yahya Sinwar ucciso a Gaza”, test Dna conferma. “Esaminata arcata dentale”

AgenPress – Yahya Sinwar è stato ucciso in un raid su un edificio di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo scrive il Times of Israel che rilancia notizie di media locali sulla base di informazioni fornite da un funzionario israeliano.

Sinwar, accusato di essere l’ideatore dell’attacco terroristico del 7 ottobre, è stato dichiarato il nuovo capo politico di Hamas in agosto, in seguito all’assassinio di Ismail Haniyeh . Se Sinwar fosse davvero morto, la sua uccisione sarebbe un colpo di stato importante per Israele e la sua guerra nella Striscia di Gaza.

Un alto funzionario israeliano ha detto che le truppe hanno identificato Sinwar come probabilmente uno dei tre militanti uccisi durante una “pesante battaglia” a Gaza.

I funzionari statunitensi sono stati in stretto contatto con quelli israeliani per tutta la mattinata su tutta questa vicenda, ha affermato uno di loro.

In una dichiarazione congiunta, le Forze di difesa israeliane e l’Agenzia per la sicurezza israeliana, o Shin Bet, hanno affermato che almeno tre militanti sono stati uccisi in un edificio durante un’operazione a Gaza. Non hanno spiegato come sono stati uccisi, ma hanno detto che stavano indagando se uno dei tre fosse Sinwar.

Le IDF e lo Shin Bet hanno affermato che “non vi erano segni della presenza di ostaggi nella zona” dell’edificio in cui sono stati uccisi i tre militanti.

“Le forze che operano nell’area continuano a operare con la dovuta cautela”, hanno aggiunto, affermando che seguiranno ulteriori dettagli.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha scritto in un post su X giovedì: “‘Inseguirete i vostri nemici e cadranno davanti a voi per la spada.’ — Levitico 26. I nostri nemici non possono nascondersi. Li inseguiremo ed elimineremo.” Le IDF avevano già promesso di catturare Sinwar “vivo o morto”.

Il ca. I soldati hanno visto diversi combattenti entrare in un edificio e ordinato un attacco, che ha fatto crollare la struttura. Solo dopo che i soldati israeliani arsono arrivati per ispezionare i danni si resero conto che uno dei terroristi uccisi somigliava molto a Sinwar. L’IDF sta ancora valutando se il corpo fosse effettivamente Sinwar, ma Channel 12 afferma che non è ancora stato riportato in Israele perché la zona in cui è stato trovato è piena di trappole esplosive. Il corpo aveva anche un giubbotto militare con dentro delle granate.

Anche altri media sia israeliani che arabi confermano che la presunta uccisione del leader di Hamas, Yahya Al-Sinwar sarebbe stata casuale e non frutto di una operazione di intelligence.

Secondo Ynet una forza di riserva delle IDF che operava vicino a Rafah ha individuato tre uomini armati in un edificio, che è stato poi colpito da un proiettile di drone/carro armato. Un uomo che somigliava a Sinwar e un comandante di reggimento di Hamas sono stati trovati morti con una notevole quantità di denaro e armi. Si ritiene che non fossero presenti ostaggi, ma il terreno è in fase di ispezione per conferma. Anche la radio israeliana Kan ha riferito che il leader di Hamas sarebbe stato ucciso “per caso”, e non a seguito di una raccolta di informazioni e conferma che accanto ai corpi sono stati trovati soldi e documenti falsi. Si riteneva che Sinwar si fosse circondato di ostaggi israeliani per ridurre la probabilità di essere ucciso, ma fonti governative israeliane hanno affermato ai media che non c’erano ostaggi presenti.