Utero in affitto, Borchia (Lega): “Con approvazione reato universale stop a mercificazione della vita”

AgenPress. “L’approvazione del reato universale contro l’utero in affitto è un passo fondamentale nella lotta contro chi mercifica l’essere umano e riduce la vita a un mero strumento di profitto. Le donne non si noleggiano e i bambini non si comprano”. Così Paolo Borchia, capo delegazione al Parlamento europeo e segretario provinciale della Lega Verona.

“È inaccettabile che il corpo delle donne e la vita dei bambini vengano trattati come beni di consumo, un abominio per i ricchi! Abbiamo promesso di contrastare questa pratica inaccettabile e lo stiamo facendo con determinazione. È nostro dovere proteggere le donne vulnerabili e garantire che ogni bambino abbia il diritto a crescere in una famiglia con un padre ed una madre, lontani da dinamiche di sfruttamento”, ha concluso.