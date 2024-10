Gli Stati Uniti annunciano nuove sanzioni contro i produttori cinesi e russi di droni utilizzati in Ucraina

AgenPress – L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro due entità cinesi e una società russa, nonché contro un cittadino russo, coinvolti nella produzione dei droni russi Garpiya utilizzati per attaccare l’Ucraina.

A settembre la Reuters ha riferito che la Russia aveva segretamente avviato un programma di sviluppo e produzione in Cina per creare i droni d’attacco Garpiya da utilizzare nella guerra in Ucraina.

Le due aziende cinesi, Limbach e Redlepus, hanno lavorato in tandem con IEMZ Kupol, una sussidiaria della società di armi Almaz-Antey di proprietà del Cremlino, per creare i droni.

Il cittadino russo sanzionato, Artem Yamshchikov, è il proprietario di TSK Vektor, che aiuta gli appalti per le entità sopra menzionate.

“La Russia fa sempre più affidamento sulle competenze di professionisti stranieri e sull’importazione di tecnologie sofisticate per sostenere il suo programma di armamenti e portare avanti la sua campagna militare contro l’Ucraina”, ha affermato il funzionario del Tesoro Bradley Smith.

“Continueremo a smantellare le reti che consentono alla Russia di acquisire e utilizzare queste armi avanzate”.

La Cina si è posizionata come neutrale nella guerra tra Russia e Ucraina, ma ha contemporaneamente rafforzato i legami economici con Mosca e sostenuto il Paese contro le sanzioni occidentali. Pechino è inoltre vista come uno dei principali fornitori russi di beni a duplice uso che alimentano l’industria della difesa russa.