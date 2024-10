Maltempo al Centro-Nord: oltre 350 interventi dei Vigili del fuoco

AgenPress. Numerose squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro da ieri tra Liguria, Emilia Romagna e la Toscana per i danni causati dall’intenso maltempo che sta colpendo il centro-nord dell’Italia. Sono stati portati a termine oltre 350 interventi di soccorso dal Corpo nazionale.

In Liguria sono stati effettuati 100 interventi, soprattutto nel genovese, per allagamenti, frane e soccorso a persone bloccate in auto e ai piani bassi di abitazioni per l’innalzamento dell’acqua. In particolare sono state colpite le zone di Rapallo, Chiavari, Recco e Sestri Levanti.

In Toscana la situazione è più complessa. Dalla serata di ieri le squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro nelle province di Siena e Livorno per far fronte ai danni causati dalle intense precipitazioni. Nel senese sono stati svolti 60 interventi di soccorso, la maggior parte dei quali tra Siena e Sovicille. A Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, nella notte i Vigili del fuoco hanno soccorso 30 persone minacciate dall’innalzamento dell’acqua dopo la rottura dell’argine del fiume Cornia, mentre a Suvereto sono stati evacuati gli ospiti di una casa di cura. In totale nel livornese da ieri sono stati portati a termine 100 soccorsi dalle squadre del Corpo nazionale per allagamenti, salvataggi di persone bloccate in auto o ai piani bassi di edifici.

A Bologna sono stati effettuati 90 interventi. Da segnalare a Savigno l’evacuazione di 3 nuclei familiari rimasti isolati a causa dell’esondazione del torrente Samoggia.