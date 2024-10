Salis, Stancanelli (Lega), sinistra ora è favorevole a immunità parlamentare?

AgenPress. “La sinistra ha combattuto per decenni l’immunità parlamentare, una battaglia che hanno portato in tutte le sedi contro quella che giudicavano un privilegio degli eletti per potersi garantire l’impunità. I loro slogan ce li ricordiamo tutti: bisogna difendersi nei tribunali, dicevano, non fuggire dai processi

. E ora, dopo anni di lotte contro l’immunità parlamentare, si prospetta l’ennesimo caso di due pesi e due misure, con l’immunità che ha valore solo se la persona coinvolta è dalla propria parte politica oppure un avversario. Sinistra e M5s cosa faranno al Parlamento europeo?

Saranno coerenti con ciò che predicano da sempre, o tutto a un tratto si scopriranno favorevoli al mantenimento dell’immunità parlamentare di Ilaria Salis, solo perché richiesto dall’Ungheria di Orban?”

Così Raffaele Stancanelli, europarlamentare della Lega, componente della commissione Juri.