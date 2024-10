Iniziato il processo contro l’attore francese Gérard Depardieu per presunte molestie sessuali

AgenPress. Secondo la Procura di Parigi se Gérard Depardieu verrà giudicato colpevole, rischierà fino a cinque anni di carcere e una multa aggiuntiva di 75.000 euro.

Due donne accusano il 75enne Depardieu di averle palpeggiate nel 2021 mentre giravano il film “Les volets verts” (Le persiane verdi) di Jean Becker.

Per anni, sempre più donne si sono fatte avanti per accusare il pluripremiato attore di violenza sessuale. L’attrice Charlotte Arnould lo ha citato in giudizio nel 2018. Questo caso è sotto indagine dal 2020. Si dice che abbia offeso Arnould due volte. In quel caso Depardieu potrebbe affrontare il prossimo processo.

Il quotidiano online “Mediapart”, che fa regolarmente scalpore con le denunce, ha pubblicato nell’aprile 2023 un articolo in cui 13 donne lo accusavano di violenza sessuale o commenti sessuali inappropriati.

Depardieu nega completamente le accuse. In una lettera pubblicata sul quotidiano “Le Figaro” all’inizio di ottobre 2023, si definisce vittima di un “linciaggio mediatico”. In esso ammetteva di essere stato “provocato, eccessivo, a volte violento” per tutta la vita, ma di non essere uno stupratore. Scrisse anche che l’attrice Arnould era andata volontariamente nella sua stanza con lui.

L’avvocato di Depardieu ha detto che i medici dell’attore gli hanno vietato di comparire in tribunale. La salute dell’attore francese ultimamente è peggiorata.