Business Forum Italia-Libia. Meloni: “Consideriamo il rapporto con la Libia una priorità per l’Italia”

AgenPress. Questa è la mia quarta visita in Libia da quando ho assunto la guida del Governo italiano, è la mia terza visita in Libia solo quest’anno, e non accade per caso.

Questa frequenza di visite reciproche è il risultato di una scelta politica molto precisa che questo Governo ha fatto. Noi consideriamo il rapporto con la Libia una priorità per l’Italia, lo consideriamo una priorità per l’Europa, siamo convinti che la cooperazione profonda che ci lega non abbia ancora espresso tutte le sue potenzialità.