Business Forum Italia-Libia. Meloni: “Favorire i canali di migrazione legale”

AgenPress. L’ultima volta che io sono stata qui a Tripoli su invito del Primo Ministro, che ringrazio ancora, è stato quattro mesi fa, era il mese di maggio. L’occasione era quella del Trans-Mediterranean Migration Forum, un’iniziativa molto importante voluta dal Primo Ministro per affrontare insieme all’Italia, all’Unione Europea, alle Nazioni Africane, il tema del governo dei flussi migratori, il contrasto dei trafficanti di esseri umani. Noi in quella occasione approfondimmo diversi aspetti della nostra collaborazione su questo fronte. Perché lo cito? Perché uno di questi aspetti è collegato al lavoro che stiamo facendo oggi e offre una continuità e una integrazione di visione nel lavoro che facciamo che io considero particolarmente importante, perché insieme al lavoro che noi facciamo per combattere l’immigrazione illegale di massa, insieme al lavoro che noi facciamo avanti per garantire il diritto a non dover emigrare, che vuol dire favorire lo sviluppo, favorire la crescita, c’è un elemento fondamentale che è anche quello di favorire i canali di migrazione legale.