Gruppo INI: Città Bianca “porta” l’Università di Tor Vergata a Veroli. Inaugurato il corso di laurea in fisioterapia

Jessica e Cristopher Faroni: “Orgoglio e soddisfazione per questo traguardo. Valorizziamo il territorio e i giovani. Partiamo da qui per aprire alla formazione di tutte le figure professionali”

AgenPress. L’Università a Veroli è realtà. Mercoledì 6 novembre è stato inaugurato il Corso di Laurea in Fisioterapia organizzato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con l’INI Città Bianca di Veroli, che è sede del corso.

Una promessa mantenuta quella del Gruppo INI che da sempre ha creduto nella realizzazione di questo progetto che porta la formazione universitaria a Veroli, in collaborazione con uno dei più prestigiosi atenei italiani. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno del Gruppo INI nel formare professionisti altamente qualificati e nel rispondere alle esigenze crescenti di un’assistenza sanitaria all’avanguardia in una realtà laziale che guardi con interesse e rispetto ai territori e in cui sia concreata e produttiva la collaborazione tra istituti accademici e strutture sanitarie.

Accolti da Jessica e Cristopher Faroni, Manager Sanitario e Presidente del Gruppo INI, presenti alla cerimonia di inaugurazione l’On. Alessia Savo Presidente della Commissione Sanità e politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare della Regione Lazio, la Prof.ssa Mariangela Pierantozzi, Presidente del corso di laurea di Fisioterapia di Tor Vergata e il Direttore Didattico Mauro Quattrociocchi.

Nel corso della cerimonia Jessica Faroni ha espresso l’auspicio che, a seguito dell’apertura del corso di laurea in fisioterapia, ci sia la possibilità di aprire alla formazione universitaria di tutte le professioni sanitarie, compresa la facoltà di medicina, mentre il Presidente dell’INI, Cristopher Faroni ha espresso soddisfazione sottolineando la necessità per il futuro di avere più fisioterapisti in un Paese che sta invecchiando e che avrà sempre più bisogno di professionisti di livello. A Città Bianca avranno la possibilità di fare esperienza in reparto e di utilizzare apparecchiature all’avanguardia.

I primi 20 studenti (una ragazza addirittura di Messina) si laureeranno a Veroli nell’anno accademico 2026/27 dopo un ciclo triennale, il cui percorso formativo porterà gli studenti ad approfondire nozioni di anatomia, fisiologia, patologia e biomeccanica articolare, con corsi integrati di metodologia della riabilitazione e formazione a tutto tondo del fisioterapia per un approccio integrato al paziente, con corsi di psicologia, sociologia, statistica medica e informatica.

Un’opportunità per il territorio

L’apertura di questo corso rappresenta anche un’importante occasione di sviluppo per il territorio, consentendo agli studenti di formarsi in una struttura rinomata e di creare connessioni dirette con il mondo lavorativo locale. La presenza dell’INI Città Bianca come centro ospitante favorisce l’integrazione tra università e strutture sanitarie, rendendo i futuri fisioterapisti di Tor Vergata pronti per le sfide professionali e capaci di contribuire all’innovazione nella pratica clinica.

Jessica Faroni, Manager Sanitario Gruppo INI

“Siamo orgogliosi dell’apertura del Corso di Laurea e dell’avvio delle lezioni del primo anno di fisioterapia Tor Vergata, un partner universitario prestigioso e che ha saputo essere lungimirante. C’è bisogno, nel territorio, di dare opportunità di formazione e lavoro che siano di pari livello rispetto a quelle offerte a Roma. Il nostro obiettivo è di trovare e qualificare con la formazione risorse preziose che altrimenti andrebbero perdute. Vogliamo partire da qui per aprire ad altri corsi di laurea, per tutte le professioni sanitarie, anche medicina”.

Dott. Cristopher Faroni, Presidente Gruppo INI

“È un grande orgoglio portare questo corso importante in Ciociaria, un territorio strategico e crocevia di 3 regioni. Noi lo vogliamo valorizzare sia con un servizio sanitario di alto livello e adesso con il corso di Laurea in Fisioterapia di Tor Vergata. I ragazzi sono entusiasti e motivati, e la fisioterapia da accesso a una professionalità in continua evoluzione, in una società come la nostra che sta invecchiando: servono più fisioterapisti. Noi cerchiamo di formarli qui, e sempre più bravi. Qui hanno la possibilità di fare esperienza in reparto e di utilizzare apparecchiature all’avanguardia. È bello vedere questi giovani che scelgono di studiare e di sacrificarsi per crearsi un futuro migliore”.

On. Alessia Savo, Presidente Commissione Sanità Regione Lazio

L’On. Savo, a seguito dei ringraziamenti per l’invito in apertura, ha espresso la propria soddisfazione nel poter celebrare “nel mio territorio questo momento importante per Frosinone e per il Lazio”. Lo scopo delle scienze mediche, ha proseguito “è far crescere una società che ha bisogno di riabilitazione”, attività che non finisce col mero atto del professionista, ma che è importante anche nell’ottica della prevenzione. “Buon lavoro ai giovani che iniziano questo percorso e grazie al Gruppo INI che arricchisce il territorio sia come offerta sanitaria che come formazione e lavoro”.

Prof.ssa Mariangela Pierantozzi, Presidente del corso di laurea di Fisioterapia di Tor Vergata

La Professoressa Pierantozzi ha espresso “sincera emozione quando sono entrata in questo Auditorium. Per gli studenti potersi formare in una struttura bella e importante come Città Bianca rappresenta sicuramente un plus, perché qui hanno la possibilità di vedere molte tipologie di pazienti che in altre sedi e strutture non potrebbero vedere e trattare. Fa la differenza avere questi reparti molto funzionanti in cui potersi formare”.

Un programma all’avanguardia

Il corso forma operatori con le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere la propria attività mediante interventi di prevenzione cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici. Lo studente deve possedere le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessaria per la comprensione dei fenomeni biologici ed ereditari, dei principali meccanismi di funzionamento degli organi e degli apparati, nonché degli aspetti psicologici, sociali ed ambientali. Deve inoltre conoscere: l’evoluzione della professione, dei concetti fondanti la riabilitazione e della metodologia del processo di assistenza alla persona; i fondamenti dell’evoluzione e delle caratteristiche della teoria e dei modelli concettuali dell’assistenza in riabilitazione; i principi e le norme che definiscono il campo proprio di attività e di responsabilità del Fisioterapista; i principi deontologici, giuridici e medico legali della professione.