Presentato il calendario 2025 della Polizia di Stato: immagini, valori e impegno al servizio della comunità

Il prefetto Francesco Tagliente, presidente della Fondazione Insigniti OMRI, racconta la presentazione del calendario 2025 della Polizia di Stato. Un evento suggestivo, dedicato ai valori e all’impegno degli agenti, con immagini in bianco e nero che ritraggono la loro quotidianità al servizio della comunità

AgenPress. Oggi pomeriggio ho partecipato con grande piacere alla presentazione del Calendario 2025 della Polizia di Stato, un progetto che ogni anno racconta il lavoro e la dedizione dei nostri poliziotti, rappresentando con straordinaria sensibilità il legame che unisce la Polizia alla comunità. La presentazione si è svolta presso il suggestivo Gazometro di Roma, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia, Prefetto Vittorio Pisani, con l’organizzazione impeccabile dei dirigenti superiori Mario Viola e Domenico Cerbone.

Il progetto fotografico di quest’anno è stato affidato al talento di Eolo Perfido, rinomato fotografo di street photography, che ha realizzato una serie di scatti in bianco e nero, un linguaggio visivo scelto come simbolo di comunicazione istituzionale per veicolare i valori della Polizia e il suo senso di appartenenza alla comunità. Le immagini colgono la complessità e l’umanità del lavoro dei poliziotti, immortalando sia i momenti operativi sia quelli più intimi e personali, e incarnando il motto della Polizia di Stato: “esserci sempre”. Ogni mese del calendario è dedicato a un reparto specifico della Polizia, offrendo al pubblico uno sguardo sui volti e sugli sguardi di chi lavora quotidianamente per la sicurezza dei cittadini.

La cerimonia è stata brillantemente condotta da Eleonora Daniele insieme alla “giovane collega” Eugenia Sepe, alla quale rivolgo i miei più sentiti complimenti per la professionalità e l’eleganza dimostrate. Erano presenti illustri ospiti come Bruno Vespa, Gigi Marzullo, Alessandro Siani e il Maestro Beppe Vessicchio, ambasciatore Unicef, che ha sottolineato l’importanza delle finalità benefiche legate al calendario. Il ricavato della vendita andrà infatti a sostenere il Piano Marco Valerio, dedicato alle famiglie dei poliziotti con figli affetti da gravi patologie, e il progetto Unicef “School in a Box”, a supporto del diritto all’istruzione nei contesti di crisi.

Un momento toccante della serata è stato il racconto di Luca Ferro, un poliziotto che ha condiviso la sua esperienza familiare e il supporto ricevuto grazie al Piano Marco Valerio, un sostegno prezioso che ha permesso a lui e a suo figlio Nicolò di guardare al futuro con speranza e determinazione.

Un altro momento emozionante è stato il duetto tra Gigi Marzullo e il Ministro Piantedosi, nel quale Marzullo, con la sua celebre domanda “si va più lontano insieme o più veloci da soli?”, ha evocato profonde riflessioni e ricordi, toccando le corde emotive dei presenti e rendendo omaggio al compianto Capo della Polizia Antonio Manganelli.

In conclusione, il Ministro Piantedosi ha ringraziato le donne e gli uomini della Polizia di Stato per l’impegno quotidiano che, in un momento storico complesso, è alla base della sicurezza di tutti noi. Il calendario, ha detto, “celebra i valori di servizio e prossimità che la Polizia sa esprimere con discrezione e sensibilità”.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, una testimonianza della dedizione e dell’umanità di chi ogni giorno lavora per la nostra sicurezza, rafforzando il prestigio della Polizia di Stato.