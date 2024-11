L’Ucraina rinunciò alle armi nucleari in cambio dell’indipendenza. Fu uno sbaglio? Putin ha violato il “Memorandum” con la guerra

AgenPress – Quando la Repubblica Socialista Sovietica Ucraina adottò la Dichiarazione di Sovranità nel luglio 1990 per ottenere maggiori diritti e libertà all’interno dell’Unione Sovietica, una delle sue massime priorità era liberare il paese dalle armi nucleari.

L’Ucraina aveva appena sofferto enormemente per l’ incidente della centrale nucleare di Chornobyl nel 1986. Le élite politiche indipendentiste dell’Ucraina sapevano anche che con le armi nucleari controllate da Mosca sul suo territorio, l’Ucraina non avrebbe mai potuto essere completamente indipendente.

Volodymyr Vasylenko, membro del movimento politico-civile Rukh e uno degli estensori della Dichiarazione di sovranità dell’Ucraina, affermò all’epoca che “essendo una potenza nucleare, (l’Ucraina) non avrebbe potuto raggiungere la piena indipendenza”.

Nel giro di un anno, l’Ucraina si è ritrovata ad essere uno Stato indipendente e, con ciò, l’erede del terzo più grande arsenale nucleare del mondo, che comprendeva oltre 5.000 armi strategiche e tattiche.

La questione non era più quella di diventare uno stato non nucleare e neutrale per liberarsi delle forze sovietiche, comprese quelle nucleari, dal territorio dell’Ucraina sovietica. Ora era quella di sapere se l’Ucraina, in quanto paese indipendente, dovesse o meno rinunciare alle sue armi nucleari e, in tal caso, a quale costo.

Dal 1991, l’Ucraina ha avviato relazioni diplomatiche con l’Occidente e la Russia, che hanno portato alla firma del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) e del Memorandum di Budapest, che ha esteso garanzie di sicurezza all’Ucraina in cambio del trasferimento di testate nucleari alla Russia.

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2014, violando palesemente il memorandum, molti si sono chiesti se l’Ucraina abbia commesso un errore fatale rinunciando alle sue armi nucleari e se l’Occidente abbia sbagliato a pretendere che l’Ucraina facesse altrettanto.

Non c’è accordo sul fatto che il disarmo nucleare dell’Ucraina sia stato o meno un errore. Mentre alcuni hanno sostenuto che l’Ucraina avrebbe potuto ottenere più di scarse garanzie di sicurezza dall’Occidente, altri hanno salutato il disarmo nucleare dell’Ucraina come una vittoria della non proliferazione nucleare.

Sono diverse le ragioni per cui l’Ucraina ha deciso di rinunciare al suo arsenale nucleare: la necessità di assistenza finanziaria dall’Occidente di fronte alla crisi economica, la legittimità come nuovo Stato sulla scena mondiale, il timore di ritorsioni da parte della Russia , i problemi tecnici nella gestione e nel controllo delle armi nucleari sul suo territorio e le garanzie di sicurezza.

Nel 1993, l’inflazione in Ucraina era oltre il 10.000% e la produzione era diminuita fino al 50% dal 1990, secondo varie stime. Il deficit di bilancio era pari al 20% del PIL e il deficit della bilancia dei pagamenti dell’Ucraina era di oltre 3 miliardi di $.

L’Ucraina ha chiesto e ottenuto (in varia misura) tre tipi di garanzie in cambio delle sue armi nucleari: un risarcimento per le sue armi nucleari e la loro rimozione e garanzie di sicurezza .

Il governo ucraino ha chiesto un risarcimento per il valore dell’uranio altamente arricchito contenuto nelle testate nucleari che potrebbero essere utilizzate come combustibile per i reattori nucleari, risarcimento che ha effettivamente ricevuto dalla Russia.

L’Ucraina voleva anche assistenza finanziaria per eliminare i suoi missili balistici intercontinentali, i silos ICBM e i bombardieri, il cui costo era quasi impossibile per l’Ucraina a quel tempo, data la situazione economica. Gli Stati Uniti accettarono di fornire i fondi per la loro rimozione.

Infine, l’Ucraina ha cercato garanzie o assicurazioni di sicurezza in cambio della rinuncia alle sue armi nucleari. Ha ricevuto assicurazioni nel Memorandum di Budapest firmato nel 1994, che impegnava gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Russia ad “astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica dell’Ucraina”.

I firmatari hanno anche “riaffermato il loro impegno” a “rispettare l’indipendenza, la sovranità e gli attuali confini dell’Ucraina e con l’accordo hanno giurato che, se si fosse verificata un’aggressione, i firmatari avrebbero chiesto un’azione immediata del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per assistere l’Ucraina.

La tragedia della guerra in Russia ha portato alcuni a chiedersi se l’Ucraina non abbia commesso un errore fatale nel rinunciare alle sue armi nucleari dopo l’indipendenza. È difficile immaginare che la Russia avrebbe invaso se l’Ucraina fosse stata in possesso di armi nucleari.

Per non parlare del fatto che alcune delle armi che la Russia sta usando contro l’Ucraina nella sua invasione su vasta scala sono probabilmente quelle che l’Ucraina ha ceduto alla Russia negli anni ’90 come parte del Memorandum di Budapest .

L’invasione russa ha portato alcuni a criticare il valore del Memorandum di Budapest. Lo stesso presidente Volodymyr Zelensky ha messo in dubbio l’accordo e ha affermato che le garanzie in esso contenute non hanno retto.

Ci sono quelli, come Yuri Kostenko, politico e leader del Partito Popolare Ucraino che è stato coinvolto nel disarmo nucleare dell’Ucraina, che sostiene nelle sue memorie su quel periodo di tempo che l’Ucraina avrebbe potuto ricevere di più in cambio delle sue armi nucleari. Secondo Kostenko, la Russia e gli Stati Uniti, che sapevano poco dell’Ucraina e della sua storia, alla fine hanno trovato un accordo che serviva i loro interessi.

Documenti d’archivio pubblicati nel corso degli anni, alcuni degli ultimi sei mesi, evidenziano una totale mancanza di preoccupazione da parte dell’amministrazione dell’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton riguardo alle reali preoccupazioni dell’Ucraina in materia di sicurezza nei confronti del suo vicino russo, che avanzava già rivendicazioni territoriali al momento dell’indipendenza dell’Ucraina.

Lo stesso Clinton nell’aprile 2023 ha dichiarato di essersi pentito di aver convinto l’Ucraina a rinunciare al suo arsenale nucleare.

Altri hanno salutato l’adesione dell’Ucraina, insieme alla Bielorussia e al Kazakistan, anch’essi eredi degli arsenali nucleari sovietici, al TNP e all’impegno a diventare stati non nucleari come una vittoria per la non proliferazione nucleare.