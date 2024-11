Onu. A Gaza quasi il 70% delle donne e dei bambini morti a causa della guerra

AgenPress – L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato venerdì che circa il 70% delle vittime accertate nella guerra di Gaza erano donne e bambini, e ha condannato quella che ha definito una violazione sistematica dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario.

Il conteggio delle Nazioni Unite dall’inizio della guerra, in cui l’esercito israeliano sta combattendo contro i militanti di Hamas, include solo le vittime che l’ONU è riuscita a verificare tramite tre fonti, e il conteggio continua.

Questa scoperta indica “una violazione sistematica dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, tra cui la distinzione e la proporzionalità”, ha affermato l’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani in una dichiarazione allegata al rapporto di 32 pagine.

Le 8.119 vittime accertate sono un numero molto inferiore al bilancio di oltre 43.000 fornito dalle autorità sanitarie palestinesi per la guerra durata 13 mesi. Ma la ripartizione ONU dell’età e del genere delle vittime supporta l’affermazione palestinese secondo cui donne e bambini rappresentano una larga parte di coloro che vengono uccisi nella guerra .

“È essenziale che le accuse di gravi violazioni del diritto internazionale siano tenute in debita considerazione da parte di organi giudiziari credibili e imparziali e che, nel frattempo, tutte le informazioni e le prove pertinenti vengano raccolte e preservate”, ha affermato l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk.

L’esercito israeliano, che ha avviato la sua offensiva in risposta all’attacco del 7 ottobre 2023 in cui i combattenti di Hamas hanno ucciso circa 1.200 persone nel sud di Israele e hanno catturato più di 250 ostaggi, afferma di fare attenzione a non arrecare danno ai civili a Gaza.