Bologna, Borgonzoni: “Solidarietà a poliziotti feriti e cittadini. Certa sinistra sempre alla ricerca di un nemico”

AgenPress. “Esprimo la mia solidarietà ai poliziotti rimasti feriti e ai cittadini bolognesi. Ringrazio tutti gli agenti che questo pomeriggio in città hanno prestato servizio per gestire l’ordine pubblico. Situazioni del genere sono il frutto del lassismo del Pd in città e il risultato delle continue istigazioni da parte di una certa sinistra, costantemente alla ricerca di un nemico da contrastare. Così facendo si alimentano soltanto le folli ire dei centri sociali”.

Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. “Ferma condanna di ogni atto di violenza” ribadisce infine la senatrice bolognese.