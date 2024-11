Zaia: “L’autonomia è costituzionale, centrosinistra sconfitto dal suo stesso progetto. La Consulta mette la parola fine al Referendum”

AgenPress. “La sentenza di ieri della Corte costituzionale è stata manipolata come il pongo con interpretazioni non autentiche, ma la verità – e nessuno mi può smentire – è che la Consulta ha detto che l’autonomia è costituzionale. Questa decisione ha messo probabilmente la parola fine al referendum, dando una mano all’iter. Per noi è una vittoria, non una sconfitta”.

Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente del Veneto, oggi a “Spin Doctor” condotto da Luigi Crespi e Fabio Carosi sulla FM di Giornale Radio.

“Le raccomandazioni della Consulta rispetto al fatto di apportare ulteriori modifiche alla riforma ci può stare – ha aggiunto Zaia –, ora il governo valuterà come e quando farle, ma questo non vuol dire che si sospende l’iter dell’autonomia, che nulla ha a che vedere con quelle modifiche.

Se oggi noi parliamo di autonomia è perché il centrosinistra, per bloccare l’avanzata della Lega a fine anni ’90, si inventò la modifica del Titolo V: ora rischiano di essere vittime del progetto che loro stessi hanno fatto. Se ci son stati degli errori di comunicazione alla base della riforma? Sì, senz’altro l’uso di alcuni acronimi come i LEP sono poco comunicativi, mentre bisogna essere più lineari nella comunicazione”.