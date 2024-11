Intelligenza artificiale, Padre Benanti: “Servono guard rail per nuova stagione del nostro esistere”

AgenPress. “In un momento in cui stiamo trasformando il modo con cui eseguiamo i processi all’interno della nostra società,” dice Padre Benanti, Presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, “e nel momento in cui la intelligenza artificiale cambia il nostro modo di fare le cose, chi controlla o controllerà questo tipo di risorse controllerà anche il modo con cui avverranno i diversi processi – da quelli industriali a quelli democratici.

Non si tratta di aver paura, bensì di ‘mettere a terra’ dei guard rail che addomestichino questa macchina per una nuova stagione del nostro esistere”. Benanti è intervenuto durante la XV edizione degli Incontri “A Cesare e a Dio” organizzati dalla Fondazione Magna Carta, e intitolati “L’intelligenza di Dio, l’intelligenza dell’uomo. Compatibilità ideali e compatibilità politiche in Europa”. L’evento si è svolto presso l’hotel Bernini.