Previsioni Meteo del 26 Novembre 2024

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità compatta tra Toscana, Umbria e Marche, meno marcata su Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con velature in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino deboli piogge sulla Campania, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con aperture su Puglia e isole maggiori. In serata non sono previsti cambiamenti di rilievo con nuvolosità alternata a schiarite.

Temperature minime e massime in aumento da nord a sud.