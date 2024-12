Corea del Sud. Il presidente Yoon revoca la legge marziale dopo le proteste del Parlamento e le manifestazioni di piazza

AgenPress – Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha dichiarato che revocherà l’ordine di legge marziale in seguito al voto parlamentare per bloccarlo e dopo aver gettato il suo paese nel caos.

Yoon ha agito in tal modo nonostante le proteste a livello nazionale, scoppiate circa 155 minuti dopo aver annunciato, in un discorso televisivo trasmesso in tarda serata martedì, la sua assunzione del potere.

I membri del parlamento sudcoreano si sono precipitati all’edificio dell’Assemblea nazionale e, alla presenza di 190 dei suoi 300 membri, hanno rapidamente approvato una risoluzione che chiedeva a Yoon di revocare l’ordine, mentre i manifestanti contrari alla legge marziale si radunavano fuori dall’edificio.

“Ho accettato la decisione presa dall’Assemblea nazionale di sciogliere e revocare la legge marziale”, ha detto Yoon in un discorso alla nazione trasmesso in televisione a livello nazionale.

Dopo il voto, il presidente dell’Assemblea nazionale Woo Won-sik ha chiesto alle forze speciali di lasciare l’edificio e i terreni del parlamento. Poco dopo, i soldati hanno iniziato a uscire da uno dei cancelli.

“Mi dispiace per quello che è successo oggi”, ha detto Han Dong Hoon, leader del People Power Party al governo, a cui Yoon appartiene. “L’esercizio della polizia militare e di altre autorità governative è illegale ora che è stata approvata la risoluzione per l’annullamento della legge marziale”.

Ma il Ministero della Difesa del Paese ha affermato che la legge marziale rimarrà in vigore finché Yoon non revocherà l’ordine.

Per diverse ore non c’è stata alcuna risposta immediata da parte di Yoon, il cui governo conservatore è entrato in carica nel 2022 e che, per giustificare la dichiarazione della legge marziale, ha accusato i partiti di opposizione di simpatizzare con la Corea del Nord e di controllare il parlamento.

“Sto dichiarando lo stato di emergenza per proteggere l’ordine costituzionale basato sulla libertà e sradicare i vergognosi gruppi anti-stato pro-Corea del Nord, che stanno rubando la libertà e la felicità del nostro popolo”, ha detto Yoon sul canale di notizie YTN del paese. Ha aggiunto che questo proteggerebbe il paese “dalle minacce delle forze comuniste della Corea del Nord”.

“Sebbene l’imposizione della legge marziale possa causare notevoli disagi ai cittadini rispettosi della legge che sostengono i valori costituzionali della Repubblica di Corea, mi impegnerò a ridurre al minimo queste interruzioni”.

Il discorso di Yoon è stato subito seguito da una proclamazione del comandante della legge marziale, generale Park Ahn-soo, affermando che “tutte le attività politiche” sarebbero state vietate e che “tutti i media e le pubblicazioni sarebbero stati soggetti al controllo del Comando della Legge Marziale”.

“Scioperi, rallentamenti del lavoro e assembramenti che incitano al disordine sociale sono proibiti”, ha aggiunto. Ha anche ordinato a “tutti i professionisti sanitari” di tornare al lavoro entro 48 ore.

“I trasgressori di questa proclamazione saranno soggetti ad arresto, detenzione, perquisizione e sequestro senza mandato ai sensi dell’articolo 9 della legge marziale”.

Al Dipartimento di Stato americano, il vice portavoce Vedant Patel ha dichiarato di non aver ricevuto alcun preavviso circa il fatto che Yoon stesse per dichiarare la legge marziale.

In precedenza, il Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca aveva confermato che l’amministrazione Biden era stata in contatto con il governo sudcoreano e che stava “monitorando attentamente la situazione”.

Il leader del Partito Democratico sudcoreano Lee Jae-myung, che ha dovuto scavalcare una recinzione per entrare nell’edificio dell’Assemblea nazionale, ha definito la dichiarazione di legge marziale di Yoon “illegale e incostituzionale”.

È la prima volta dal 1980 che viene dichiarata la legge marziale. L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha riferito che decine di persone si sono radunate di fronte all’Assemblea nazionale nelle prime ore del mattino, ora locale, provocando scontri con la polizia.

Il won coreano è crollato rispetto al dollaro statunitense dopo che Yoon ha dichiarato la legge marziale.

Yoon ha avuto difficoltà a far passare il suo programma contro un parlamento controllato dall’opposizione e il suo indice di gradimento è crollato negli ultimi mesi a causa di varie controversie.

Il suo People Power Party si è scontrato con l’opposizione liberale Democratic Party, che ha la maggioranza in parlamento, sul bilancio dell’anno prossimo. Il Democratic Party ha anche spinto per mettere sotto accusa alcuni dei massimi funzionari del paese.

Tuttavia, gli esperti di politica sudcoreana hanno affermato che la spettacolare presa di potere da parte di Yoon è stata inaspettata.

“È davvero una situazione piuttosto straordinaria e una vera sorpresa”, ha detto Edward Howell, Korean Foundation Fellow presso Chatham House, un think tank britannico che si concentra sugli affari internazionali. “È quasi come se il presidente Yoon avesse optato direttamente per l’opzione più estrema per prima cosa”.