Trump avverte che scatenerà l’inferno se gli ostaggi non saranno rilasciati entro il 20 gennaio

AgenPress – Donald Trump ha minacciato di usare una potenza di fuoco americana senza precedenti coloro che tengono in ostaggio in Medio Oriente se non verranno rilasciati entro la sua entrata in carica, il 20 gennaio.

Trump aveva già lanciato una minaccia simile quando era candidato alla presidenza alla Convention nazionale repubblicana di luglio, ma l’ultimo avvertimento pubblicato su Truth Social è arrivato due giorni dopo che Hamas aveva diffuso un video di propaganda che mostrava l’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander che supplicava il presidente eletto di ottenere il suo rilascio.

La dichiarazione è arrivata anche poche ore dopo che l’IDF aveva rivelato che un altro ostaggio americano-israeliano, Omer Neutra, era stato ucciso durante l’assalto di Hamas del 7 ottobre e che il suo corpo era trattenuto a Gaza. Si pensava che Neutra fosse vivo, in cattività.

“Tutti parlano degli ostaggi che vengono tenuti in modo così violento, disumano e contro la volontà del mondo intero, in Medio Oriente – Ma sono solo chiacchiere e nessuna azione!” ha scritto Trump su Truth Social, senza menzionare Israele o il gruppo terroristico palestinese per nome.

“Per favore, lasciate che questa VERITÀ serva a rappresentare che se gli ostaggi non saranno rilasciati prima del 20 gennaio 2025, data in cui assumerò con orgoglio l’incarico di Presidente degli Stati Uniti, CI SARÀ L’INFERNO DA PAGARE in Medio Oriente e per coloro che sono al comando e hanno perpetrato queste atrocità contro l’umanità”.

“I responsabili saranno colpiti più duramente di chiunque altro nella lunga e leggendaria storia degli Stati Uniti d’America. LIBERATE GLI OSTAGGI ORA!” ha aggiunto Trump.

Nel corso della sua campagna presidenziale ha chiesto più volte la liberazione degli ostaggi, ma ha anche insistito nel sottolineare che la maggior parte di loro non è più in vita.

Di conseguenza, pare che sia stato colto di sorpresa quando il presidente Isaac Herzog gli ha comunicato, in una telefonata alla fine del mese scorso, che l’intelligence israeliana ritiene che metà degli ostaggi ancora a Gaza siano vivi.

La moglie del primo ministro Benjamin Netanyahu, Sara, ha dichiarato di aver sollevato la questione degli ostaggi durante la cena tenutasi domenica sera con Trump presso il golf resort del presidente eletto in Florida.

L’amministrazione uscente sta ancora lavorando per raggiungere un accordo prima del 20 gennaio e il mese scorso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha incontrato le famiglie degli ostaggi americani rimasti nello Studio Ovale.

“Non mi interessa se Trump si prende tutto il merito, purché tornino a casa”, ha detto Biden alle famiglie durante l’incontro, secondo quanto dichiarato da uno dei familiari presenti nella stanza.

Dopo aver ottenuto un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah la scorsa settimana, Biden ha dichiarato che avrebbe avviato un altro tentativo per ottenere un accordo simile a Gaza, appoggiandosi a Turchia, Qatar ed Egitto, che hanno tutti legami con Hamas, per convincere il gruppo terroristico a raggiungere un accordo.