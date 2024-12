Previsioni Meteo del 14 Dicembre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 14 Dicembre 2024.

AL NORD – Al mattino cieli in prevalenza nuvolosi su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali nevicate sulle Alpi occidentali fino a 500 metri. Al pomeriggio ancora cieli coperti ma senza precipitazioni; isolate nevicate sulle Alpi centrali dai 900 metri. In serata residui fenomeni sull’Appennino settentrionale con neve oltre i 1000 metri, ampie schiarite la notte ma con nebbie e foschie in Pianura Padana.

AL CENTRO – Al mattino nuvolosità irregolare a tratti compatta specie sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio con neve dai 1500 metri, variabilità asciutta altrove. Tra la serata e la notte tempo ancora instabile con piogge da isolate a sparse e neve sui rilievi fin verso i 1300-1500 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge ed acquazzoni sparsi, più intensi tra Cilento, Basilicata e Puglia. Al pomeriggio ancora piogge lungo il litorale tirrenico, più asciutto altrove con nuvolosità e schiarite, specie sulle isole Maggiori. In serata e in nottata poche variazioni con residue piogge sui settori costieri tirrenici.

Temperature minime in aumento; massime in lieve diminuzione al nord e sulla Sardegna, in rialzo sul resto della penisola.