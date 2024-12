Zelensky: oltre 3.000 soldati nordcoreani uccisi e feriti nell’Oblast di Kursk. Il mondo non fa nulla contro l’unione Russia-Corea

AgenPress – Il numero di soldati nordcoreani uccisi e feriti che combattevano a fianco delle forze russe nell’oblast’ di Kursk in Russia ha superato quota 3.000, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in una dichiarazione condivisa su Telegram il 23 dicembre.

Secondo quanto riferito, la Russia ha schierato circa 12.000 soldati nordcoreani per aiutare a cacciare le truppe ucraine che combattono nell’oblast di Kursk dall’inizio di agosto.

Zelensky ha messo in guardia dai rischi globali posti dall’approfondimento della cooperazione militare tra Mosca e Pyongyang , compreso il trasferimento di esperienze di guerra moderna e di tecnologie militari avanzate.

“Esiste il rischio che la Corea del Nord invii ulteriori soldati e equipaggiamento militare all’esercito russo, e noi daremo risposte tangibili a questo”, ha detto Zelensky.

Ha aggiunto che una maggiore collaborazione tra Russia e Corea del Nord rischia di destabilizzare la penisola coreana e le regioni limitrofe, criticando leader mondiali per non fare abbastanza per contrastare la cooperazione militare della Russia con la Corea del Nord. “Il mondo non sta facendo quasi nulla per contrastare la collaborazione criminale tra Russia e Corea del Nord”. La pace, ribadisce il leader ucraino, “è possibile attraverso la forza. E faremo di tutto per raggiungere la pace”.

Il parlamentare sudcoreano Lee Sung-kwon ha dichiarato ai giornalisti il ​​19 dicembre che almeno 100 soldati nordcoreani sono stati uccisi e 1.000 feriti, con vittime legate alla mancanza di esperienza con il territorio e con la moderna guerra con i droni.

Le segnalazioni di truppe nordcoreane impegnate in combattimenti nell’oblast di Kursk erano emerse all’inizio di novembre, ma la Russia avrebbe iniziato a impiegarle negli attacchi via terra a dicembre.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal (WSJ) il 23 dicembre, sulla base di un’analisi delle immagini satellitari, la Corea del Nord sembra pronta a fornire altre armi alla Russia, oltre ai circa 20.000 container già inviati.

Fa seguito a una dichiarazione dell’esercito sudcoreano, che nello stesso giorno aveva dichiarato che la Corea del Nord si preparava a inviare più truppe e armi per supportare la guerra della Russia contro l’Ucraina.

Funzionari di Seul hanno dichiarato al WSJ che circa 200 fabbriche di munizioni in Corea del Nord stanno lavorando a pieno regime per produrre armi, mentre la Russia fornisce carburante e attrezzature per supportare gli sforzi di produzione di armi di Pyongyang.

Le immagini satellitari analizzate dal WSJ mostrano che alcune di queste fabbriche sono in fase di espansione. In cambio delle armi e delle munizioni inviate in Russia, la Corea del Nord potrebbe aver ricevuto fino a 5,5 miliardi di dollari, ha detto un analista al WSJ.

Pyongyang spera di acquisire esperienza pratica sul campo di battaglia e la capacità di modernizzare i propri sistemi d’arma, ha affermato, approfondendo la cooperazione militare con Mosca.

La Corea del Nord è emersa come principale alleato della Russia nella guerra su vasta scala contro l’Ucraina, fornendo non solo missili balistici e munizioni di artiglieria, ma anche soldati. Le due nazioni hanno firmato un trattato di difesa a giugno, che richiede a entrambi gli stati di fornire assistenza militare all’altro in caso di attacco.

Dopo aver segnalato i primi scontri con le truppe nordcoreane in autunno, a dicembre l’Ucraina ha annunciato che la Russia aveva iniziato a impiegare unità nordcoreane negli attacchi via terra nell’oblast’ russa di Kursk.

Funzionari sudcoreani hanno riferito che almeno 100 soldati nordcoreani sono stati uccisi mentre combattevano per la Russia contro l’Ucraina. Secondo il legislatore Lee Sung-kwon, le truppe nordcoreane stanno subendo alti tassi di vittime in parte a causa della loro inesperienza con la guerra dei droni.

Zelensky ha affermato che la Russia sta tentando di nascondere le informazioni sulle vittime nordcoreane.