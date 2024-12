Kazakistan. Aereo Azerbaijan Airlines precipitato. I passeggeri hanno sentito un forte botto prima dello schianto

AgenPress – Due passeggeri e un membro dell’equipaggio dell’aereo della Azerbaijan Airlines precipitato in Kazakistan hanno dichiarato alla Reuters di aver sentito almeno un forte botto mentre l’aereo si avvicinava alla sua destinazione originale, Grozny, nella Russia meridionale.

Il volo J2-8243 si è schiantato mercoledì in una palla di fuoco vicino alla città di Aktau in Kazakistan dopo aver deviato da un’area della Russia meridionale dove Mosca ha ripetutamente utilizzato sistemi di difesa aerea contro i droni d’attacco ucraini.

L’aereo, in rotta da Baku il 25 dicembre, trasportava 67 passeggeri, tra cui 42 cittadini azeri , 16 russi , sei kazaki e tre cittadini kirghisi. Trentotto persone sono state confermate morte .

“Dopo il botto… ho pensato che l’aereo sarebbe crollato”, ha raccontato alla Reuters dall’ospedale Subhonkul Rakhimov, uno dei passeggeri.

Ha detto che dopo aver sentito il botto aveva iniziato a recitare preghiere e a prepararsi alla fine.

“Era ovvio che l’aereo era stato danneggiato in qualche modo”, ha detto. “Era come se fosse ubriaco, non più lo stesso aereo”.