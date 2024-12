Premio Giuseppe Fasano 2024: la ceramica come testimonianza eterna delle eccellenze italiane. Celebrando la tradizione, l’arte e l’innovazione nella cultura ceramica di Grottaglie

AgenPress. Domani 28 dicembre, il Castello Dentice di Frasso a San Vito dei Normanni (Brindisi) sarà il palcoscenico dell’ottava edizione annuale del Premio Internazionale Giuseppe Fasano. Un evento ormai consolidato che celebra l’arte, la cultura e le eccellenze del nostro Paese, con un focus particolare sulla tradizione della ceramica, simbolo di Grottaglie e della sua preziosa eredità artigianale. La cerimonia, che avrà inizio alle ore 18:30, rappresenta un’opportunità unica per riflettere su come, con il passare degli anni, il premio stia diventando non solo una celebrazione dell’eccellenza, ma anche un’occasione per promuovere il valore universale dei ceramisti. Artisti che, con le loro mani, riescono a plasmare la materia e trasformarla in opere senza tempo, che raccontano storie di passione e maestria.

Un tributo alla ceramica e alla tradizione

Istituito in memoria di Nicola Fasano, maestro ceramista di Grottaglie, il Premio Giuseppe Fasano nasce nel 2017 con l’intento di onorare una tradizione familiare che affonda le radici nel 1620. Da quel momento, il premio ha voluto far rivivere l’eredità di un uomo che non solo ha tramandato l’arte della ceramica ai suoi figli e ai giovani ceramisti, ma che ha anche creato un dialogo con la comunità e le scuole, accogliendo migliaia di studenti desiderosi di imparare l’arte di plasmare l’argilla. Oggi, il figlio Giuseppe Fasano continua a portare avanti con passione e dedizione la tradizione di famiglia, contribuendo alla valorizzazione della ceramica come una delle eccellenze italiane riconosciute a livello internazionale.

La location: un Castello che racconta storia

L’edizione 2024 del premio si svolgerà nel prestigioso Castello Dentice di Frasso, una delle strutture più affascinanti e ricche di storia della Puglia. La scelta di questa location non è casuale. Il castello, che è ancora oggi abitato dalla famiglia Dentice di Frasso, è un luogo che trasuda storia, cultura e bellezza. La sua eleganza architettonica e la sua atmosfera unica offrono il contesto perfetto per celebrare l’arte e le tradizioni pugliesi. La lunga amicizia tra Giuseppe Fasano e i proprietari del castello, il principe Giuliano e la principessa Fabrizia Favia, ha fatto sì che venisse scelta questa cornice come sede per l’evento, aggiungendo un ulteriore elemento di prestigio.

Premiati d’eccellenza e riconoscimenti internazionali

La cerimonia di premiazione vedrà la partecipazione di personalità di spicco, tra cui Cesare Fiorio, leggendario nome del motorsport, Angelo Maci, presidente delle Cantine Due Palme, e Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. Saranno inoltre premiate figure emblematiche della cultura e della tradizione come Giuseppe Santoro, maestro del capocollo di Martina Franca, Rossella Ninfole, innovatrice nel settore del caffè, e molti altri protagonisti dell’arte, della scienza e dell’imprenditoria. Saranno assegnati anche riconoscimenti a Irina Stepanova e Ivanna Andriienko, imprenditrici ucraine, e a Federica Marinaro, ricercatrice di talento.

L’evento sarà condotto dalla giornalista Maria Liuzzi e arricchito dalle parole del prof. Francesco Lenoci, che offrirà una “laudatio” in onore dei premiati, e dalle performance canore di Federica Maggellino, che regalerà momenti di grande emozione.

La ceramica come simbolo universale

L’edizione 2024 del premio si inserisce in un contesto di grande evoluzione, dove la ceramica non è più vista come un semplice prodotto artigianale, ma come una vera e propria forma d’arte capace di raccontare la storia e la cultura di un’intera nazione. La ceramica di Grottaglie, con le sue forme e i suoi colori unici, diventa così il simbolo di un’arte che unisce il passato e il presente, che preserva la memoria storica e guarda al futuro. Ogni pezzo creato dai ceramisti racconta una storia intrisa di passione, abilità e dedizione. Con il tempo, questo premio ha assunto un’importanza sempre maggiore nel promuovere la ceramica come un patrimonio culturale universale, che va al di là dei confini regionali e nazionali.

Un successo continuo

Il Premio Giuseppe Fasano, che nelle prime edizioni si è tenuto nella tenuta di Albano Carrisi a Cellino San Marco, ha sempre riscosso un grande successo di partecipazione e di attenzione. Anno dopo anno, grazie alla dedizione di Giuseppe Fasano e alla sua capacità di mettere in evidenza le peculiarità della ceramica e dell’arte italiana, l’evento si è consolidato come uno degli appuntamenti culturali più attesi in Puglia. La scelta di un nuovo luogo per questa edizione, il Castello Dentice di Frasso, non fa che confermare l’intento di far crescere sempre di più questa manifestazione, arricchendola di nuovi spunti e di una crescente visibilità.

L’edizione 2024 del Premio Giuseppe Fasano si preannuncia essere un evento straordinario, che celebra le eccellenze italiane e promuove la cultura della ceramica come una delle arti più rappresentative del nostro patrimonio nazionale. Un’opportunità per riflettere su come la creatività e la passione possano dare forma all’eternità.

Un ruolo fondamentale nell’organizzazione del Premio Giuseppe Fasano è ricoperto dalla giornalista Titti Battista, vera anima e promotrice dell’iniziativa, che con la sua passione e dedizione ha contribuito alla nascita e alla crescita di questo importante evento. Tra i membri della giuria del premio, spicca anche la figura del Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, che, con la sua esperienza e il suo impegno civico, porta un valore aggiunto alla selezione dei premiati. Tra gli ospiti della serata, vi saranno anche il Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale e il Questore Giampiero Lionetti. La loro partecipazione conferma l’alto valore di questa manifestazione, che si conferma sempre più come una vetrina per le eccellenze italiane e un tributo alla nostra tradizione artistica e culturale.