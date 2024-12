Ucraina. 60 attacchi russi nelle zone di confine nelle regioni di Sumy, Kharkiv e Chernihiv. 2 vittime, 14 feriti

AgenPress – “Gli invasori russi hanno lanciato 60 attacchi nei territori di confine delle regioni di Chernigov, Kharkiv e Sumy nel corso della giornata, provocando un totale di 145 esplosioni”.

Lo ha riferito il Comando Operativo Nord su Facebook.

Nella regione di Chernihiv, cinque insediamenti nelle comunità di Horodnia, Novhorod-Siversk e Semenivka sono stati attaccati, tra cui Berylivka, Buchky, Liskivshchyna, Semenivka e Leonivka.

“Il nemico ha utilizzato ordigni esplosivi sconosciuti lanciati da droni, droni FPV e artiglieria a barile. A Semenivka, un attacco russo ha causato danni a infrastrutture critiche, a un’abitazione privata e a un’auto”.

Nella regione di Sumy, sono stati bombardati 20 insediamenti nei distretti di Sumy, Okhtyrka, Konotop e Shostka, tra cui Turia, Porozok, Myropilske, Velykyi Prykil, Petrushivka, Pokrovka, Velyka Pysarivka, Popivka, Oleksandrivka, Malushyne, Sydorivka, Koreniok, Seredyna-Buda, Prohres, Bachivsk, Sorokyne, Nova Huta, Shalyhyne, Bila Bereza e Porokhon.

I primi rapporti indicano l’impiego di mortai, ordigni esplosivi sconosciuti, droni FPV, artiglieria a barile e lanciagranate montati di tipo AGS.

A Seredyna-Buda, un attacco russo ha danneggiato un condominio, un’abitazione privata e due veicoli.

Nella regione di Kharkiv, le forze russe hanno preso di mira Morozova Dolyna, Tymofiivka e Ivano-Shyichyne nel distretto di Bohodukhiv. Gli attacchi avrebbero coinvolto dispositivi esplosivi sconosciuti e droni FPV.

Le difese ucraine hanno abbattuto nove droni nell’oblast’ di Mykolaiv utilizzando sistemi antiaerei, guerra elettronica e unità di fuoco mobili.

Kharkiv Oblast: Non sono stati segnalati attacchi alla città di Kharkiv durante il giorno. Un civile è stato ucciso da un lancio di munizioni da drone nel villaggio di Dvorichna, secondo il governatore Oleh Syniehubov .

Oblast di Donetsk: le forze russe hanno attaccato la regione sei volte. Come risultato degli attacchi, una persona è stata uccisa nel villaggio di Kotlyne, ha riferito il governatore Vadym Filashkin .

Oblast di Kherson: l’artiglieria russa ha colpito Bilozerka, ferendo 13 persone, tra cui due bambini, secondo il governatore Oleksandr Prokudin .

Mykolaiv Oblast: i detriti dei droni abbattuti hanno causato incendi in tre annessi e in una casa vacanze in un’area ricreativa. Anche la comunità di Chornomorsk è stata attaccata, con i detriti che hanno incendiato un edificio amministrativo in una struttura energetica. I soccorritori hanno rapidamente spento l’incendio e un lavoratore di 49 anni è rimasto ferito, ha riferito il governatore Vitalii Kim .

Zaporizhzhia Oblast: le forze russe hanno lanciato 331 attacchi su nove località, danneggiando edifici residenziali e infrastrutture. Non sono state segnalate vittime civili, secondo il governatore Ivan Fedorov .

Sumy Oblast: la Russia ha attaccato tre volte le zone di confine, registrando quattro esplosioni. Un attacco di drone con visuale in prima persona (FPV) sulla comunità di Seredyna-Buda ha danneggiato un’auto, hanno affermato le autorità locali .