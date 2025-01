Usa. Joe Biden blocca la Nippon Steel giapponese dall’acquisto di US Steel. La replica di Tokyo: “Incomprensibile”

Il governo giapponese ha definito la decisione di Biden “incomprensibile”. Nippon Steel e US Steel hanno affermato che la decisione di Biden dimostra che la revisione dell’accordo è stata “corrotta” per ottenere vantaggi politici.

Le due società, che in precedenza avevano minacciato di citare in giudizio il governo se l’accordo non si fosse concluso, hanno dichiarato venerdì che avrebbero adottato “misure appropriate per proteggere i propri diritti legali”.

“Riteniamo che il presidente Biden abbia sacrificato il futuro degli operai siderurgici americani in nome della sua agenda politica”, hanno affermato le aziende in una nota, aggiungendo che la mossa invia “un messaggio agghiacciante a qualsiasi azienda con sede in un paese alleato degli Stati Uniti che stia valutando investimenti significativi negli Stati Uniti”.

Anche i funzionari giapponesi hanno dichiarato di essere rimasti delusi dalla decisione.

“Ci sono forti preoccupazioni da parte degli ambienti economici sia del Giappone che degli Stati Uniti, e in particolar modo da parte dell’industria giapponese, riguardo ai futuri investimenti tra Giappone e Stati Uniti, e il governo giapponese non ha altra scelta che prendere seriamente la questione”, ha affermato il ministro dell’industria e del commercio giapponese Yoji Muto.

“Si tratta di un decisione politica, ed è il motivo per cui la commissione esteri a Washington non è stata in grado di raggiungere un consenso unanime”, dice alla emittente Nhk, Joseph Kraft, a capo della società di consulenza omonima specializzata nelle relazioni tra Giappone e Stati Uniti, secondo cui il problema della sicurezza nazionale non dovrebbe porsi tra due nazioni che sulla carta sono alleati, oltre al fatto che l’offerta di Nippon Steel, quarto produttore di acciaio a livello mondiale, “garantiva virtualmente un controllo della capacità produttiva alle autorità statunitensi, offrendo un potere di veto senza precedenti”.

La decisione di Biden arriva un anno dopo che la Nippon Steel aveva annunciato per la prima volta l’accordo da 14,9 miliardi di dollari (12 miliardi di sterline) per l’acquisto del suo concorrente più piccolo con sede in Pennsylvania.