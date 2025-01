Statali. CISL FP, Confsal Unsa, FLP e Confintesa FP: “Consultazione ignorata dall’80% dei lavoratori. Attendiamo il via libera della Corte dei Conti”

AgenPress. “La consultazione promossa dai sindacati non firmatari sul CCNL Funzioni Centrali 2022-2024, priva di verifiche oggettive e trasparenza è stata ignorata dall’80% dipendenti del comparto. Nonostante ciò, viene presentata come rappresentativa dell’intero settore”.

Lo dichiarano, congiuntamente, i segretari Marinelli, Battaglia, Cefalo e Ratti, rispettivamente di CISL FP, Confsal Unsa, FLP e Confintesa FP, riferendosi alla consultazione online contro il ccnl Funzioni Centrali, promossa da Fp Cgil, Uil Pa e Usb Pi.

“La realtà – proseguono – è che le Organizzazioni firmatarie rappresentano il 54% dei lavoratori con 48.096 iscritti e 79.660 voti nelle ultime elezioni RSU. La firma dell’accordo, avvenuta il 6 novembre 2024, è stata un atto democratico e responsabile, volto a garantire aumenti salariali, arretrati e innovazioni contrattuali già nei prossimi 30 giorni”.

“Le strumentalizzazioni di FP Cgil, UIL PA e USB PI, che chiedono di rinunciare ai miglioramenti ottenuti, sono incomprensibili e dannose per i lavoratori,” proseguono.

“Attendiamo ora il via libera della Corte dei Conti per la firma definitiva presso l’Aran, certi che i lavoratori meritino rispetto e risultati concreti, non polemiche sterili.”