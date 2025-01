La Corea del Nord il peggior paese al mondo per i cristiani

AgenPress. La Corea del Nord si riconferma il peggior paese al mondo per i cristiani: è stabile al primo posto della WWL da 23 anni (eccetto nel 2022); la politica del regime nordcoreano di tolleranza zero per i cristiani (tra i 50 e i 70 mila rinchiusi nei campi di lavori forzati), obbliga i cristiani a vivere la propria fede nel segreto.

Abbondanti prove dimostrano come nei brutali interrogatori di fuggitivi nordcoreani (un flusso più o meno costante di cittadini tenta la fuga dal paese), rimpatriati a forza dalla Cina (che li destina a carcere, tortura e in alcuni casi morte) venga espressamente chiesto se il fuggiasco sia entrato in contatto con cristiani o chiese in terra cinese, confermando la paranoia dittatoriale del regime contro la comunità cristiana.

Diversi perseguitati dal regime di Kim Jong-un raccontano casi di violazione della libertà religiosa. Coloro che vengono scoperti con oggetti religiosi cristiani o che vivono la fede nella chiesa clandestina del paese sono stati portati nei campi di detenzione dove avvengono atrocità lesive della dignità umana simili, se non a volte peggiori, di quelle dei campi nazisti.