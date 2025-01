Human Rights Watch. Con Donald Trump politiche che compromettono i diritti umani e il sistema democratico

AgenPress – La discriminazione razziale sistemica radicata negli Stati Uniti è stata aggravata nel 2024 da dure politiche anti-immigrazione, tentativi di sovvertire i processi democratici e nuove politiche statali discriminatorie in base a razza, genere e status di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT), ha affermato oggi Human Rights Watch nel suo World Report 2025. Donald Trump, rieletto alla presidenza degli Stati Uniti a novembre, ha promesso politiche che avrebbero gravemente compromesso i diritti umani e il sistema democratico di controlli ed equilibri del paese.

Per il rapporto mondiale di 546 pagine, nella sua 35a edizione, Human Rights Watch ha esaminato le pratiche sui diritti umani in più di 100 paesi. In gran parte del mondo, scrive la direttrice esecutiva Tirana Hassan nel suo saggio introduttivo , i governi hanno represso e arrestato e imprigionato ingiustamente oppositori politici, attivisti e giornalisti. Gruppi armati e forze governative hanno ucciso illegalmente civili, ne hanno cacciati molti dalle loro case e hanno bloccato l’accesso agli aiuti umanitari. In molte delle oltre 70 elezioni nazionali del 2024, i leader autoritari hanno guadagnato terreno con la loro retorica e le loro politiche discriminatorie.

“Donald Trump entra in carica in un momento in cui gli Stati Uniti stanno già facendo marcia indietro su questioni chiave sui diritti umani”, ha affermato Tanya Greene , direttrice del programma statunitense presso Human Rights Watch. “L’amministrazione Biden ha fatto pochi progressi nell’affrontare il razzismo sistemico e le crescenti minacce alla libertà riproduttiva, mentre i governi federali e statali hanno adottato politiche di confine sempre più abusive. Le autorità statali e locali hanno annullato le riforme del sistema legale penale e minacciato le libertà fondamentali”.

Tra le principali sfide relative ai diritti umani negli Stati Uniti nel 2024 figurano le seguenti:

Nuove leggi in diversi stati hanno limitato l’insegnamento della storia dei neri e le discussioni in classe su razza, orientamento sessuale e genere, creando ambienti in cui l’esclusione è considerata accettabile.

Le politiche statali che incidono sulla salute, sull’istruzione e sulla dignità fondamentale hanno rappresentato un attacco continuo ai diritti delle persone LGBT, in particolare dei giovani trans.

Narrazioni fuorvianti sui crimini violenti hanno alimentato le richieste di annullamento delle riforme del sistema giudiziario penale, mentre non sono stati fatti progressi per affrontare il problema della sovrarappresentazione di persone di colore nelle carceri e nelle prigioni degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti hanno chiuso il diritto fondamentale di chiedere asilo quando il numero medio di persone che attraversavano il confine senza permesso superava un certo numero. L’operazione Lone Star del Texas ha causato condizioni di detenzione abusive, feriti e morti.

Le elezioni del 2024 hanno negato il diritto di voto a molte persone con contatti con il sistema legale penale, così come a molte persone con disabilità. La maggior parte dei cittadini incarcerati non è stata in grado di esprimere il proprio voto, mentre le leggi sulla privazione del diritto di voto per reati gravi in ​​48 stati hanno impedito a oltre 4 milioni di persone con condanne penali di votare.

L’aborto è stato vietato in 13 stati e severamente limitato in altri 11.

La politica estera ha portato alcuni progressi in materia di diritti umani attraverso la diplomazia e le sanzioni contro gli autori di abusi, ma è stata dominata da accordi transazionali, come i trasferimenti di armi a governi che commettono gravi e diffuse violazioni delle leggi di guerra.

Le preoccupazioni circa l’approccio della nuova amministrazione Trump ai diritti umani, sia negli Stati Uniti che all’estero, impongono una maggiore vigilanza sui problemi del passato e risposte proattive alle questioni emergenti.