Bergamini (FI): “Casa Azzurra rappresenta l’impegno di Forza Italia nel costruire comunità attente e sollecite”

AgenPress. La vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile esteri del partito azzurro, Deborah Bergamini, ha partecipato oggi all’inaugurazione di “Casa Azzurra” a Viareggio, un’iniziativa promossa dall’avv. Stefano Dalle Mura, responsabile regionale del Dipartimento Tutela dei Consumatori.

Nel suo discorso, Bergamini ha espresso grande soddisfazione e onore per la presenza di tanti amici e sostenitori all’evento. Ha sottolineato come “Casa Azzurra” incarni perfettamente l’ideale di Silvio Berlusconi, citando il suo famoso motto “Amo l’Italia”.

“Questa iniziativa rappresenta l’impegno di Forza Italia nel costruire comunità attente e sollecite verso le difficoltà e le esigenze dei cittadini. Stefano ha fatto un lavoro straordinario, non solo da professionista, ma come persona profondamente radicata nella sua comunità. ‘Casa Azzurra’ sarà un punto di riferimento per chi ha bisogno di ascolto, incontro e servizio – valori che noi di Forza Italia portiamo avanti con dedizione”, ha dichiarato Bergamini.

Ha poi sottolineato l’importanza di avere luoghi come “Casa Azzurra” in ogni angolo d’Italia, sperando che questa possa essere solo la prima di molte sedi. Ha ringraziato il coordinamento cittadino, Vittorio Fantoni, e il candidato alle prossime elezioni, Ciro Costagliola, per il loro impegno e ha portato i saluti del segretario nazionale Antonio Tajani, che riconosce in questa iniziativa un’importante espansione del lavoro del partito.

Bergamini ha anche elogiato Simone Baldelli, responsabile nazionale del dipartimento di tutela e difesa dei consumatori, per le sue battaglie legislative che hanno avuto un impatto significativo, specialmente per le generazioni più anziane in un mondo sempre più digitalizzato.

Concludendo, ha ribadito l’importanza di una politica di contatto diretto e di vicinanza con i cittadini, in contrasto con un approccio più distante e burocratico. Ha augurato che “Casa Azzurra” possa diventare un simbolo di quell’appartenenza e fiducia che Forza Italia vuole promuovere in tutta Italia.

L’evento si è concluso con grandi applausi e un forte senso di comunità e speranza per il futuro della politica locale e nazionale sotto il segno di Forza Italia.