Netanyahu: cessate il fuoco è temporaneo. Aumenteremo le forze lungo l’asse Filadelfia. Trump ha eliminato restrizioni su armi

AgenPress – Benjamin Netanyahu ha sottolineato che l’accordo di cessate il fuoco è temporaneo e che Israele riprenderà a combattere se necessario.

“Se dovremo riprendere a combattere, lo faremo in modi nuovi e con una forza tremenda”, ha detto Netanyahu. “Manteniamo il nostro diritto di riprendere la guerra se necessario con il sostegno degli Stati Uniti”

Netanyahu ha affermato che sia il presidente Joe Biden che il presidente eletto Donald Trump “hanno dato pieno appoggio al diritto di Israele a tornare a combattere”.

“Dobbiamo raggiungere tutti gli obiettivi della guerra, in cui Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele. La sacra missione di liberare gli ostaggi mi ha accompagnato per tutta la vita”.

Netanyahu ha dichiarato questa sera che Israele aumenterà le forze lungo l’asse Filadelfia e che se l’accordo continua alla fase due, l’Idf dovrebbe ritirarsi completamente. E ha promesso: “Riporteremo a casa tutti (gli ostaggi) e raggiungeremo tutti gli obiettivi elencati”. Quindi ha ringraziato Biden e Trump. “Mia moglie Sara investe tutto il suo cuore e la sua anima nella preoccupazione per le famiglie e per il ritorno degli ostaggi, e si impegna per loro sia in Israele che all’estero. So che questa preoccupazione è condivisa da tutte le famiglie in Israele. Fino ad oggi, abbiamo riportato a casa 157 dei nostri ostaggi, di cui 117 sono vivi. Con l’accordo appena approvato, riavremo a casa altri 33 dei nostri fratelli e sorelle, la maggior parte dei quali vivi”.

“Abbiamo stabilito che i terroristi che hanno ucciso non saranno rilasciati in Giudea e Samaria (Cisgiordania), saranno espulsi nella Striscia di Gaza o all’estero, e abbiamo deciso durante la riunione di gabinetto anche un significativo rinforzo delle nostre forze lì per proteggere i nostri cittadini”, ha affermato.

“Ora, cosa ha causato il cambiamento nella posizione di Hamas? Prima di tutto, i colpi dolorosi inferti dai nostri combattenti eroici. In secondo luogo, la nostra politica di colpire i nostri nemici su sette fronti con una forza che non avevano mai visto prima. Abbiamo eliminato Sinwar, Deif e Haniyeh. Abbiamo eliminato Nasrallah e tutta la dirigenza di Hezbollah. Abbiamo distrutto la maggior parte delle armi dell’esercito siriano, colpito i Houthi in Yemen, e agito contro l’Iran. Abbiamo infatti colpito duramente tutti questi gruppi, cioè abbiamo inflitto gravi danni all’intero asse iraniano, e ancora non è finita”, ha detto il premier israeliano. “Come vi avevo promesso, abbiamo cambiato il volto del Medio Oriente. E come risultato di tutto questo, Hamas è rimasto sconfitto e isolato nella guerra. Proprio così sono state create le condizioni per un cambiamento nella sua posizione e per il rilascio degli ostaggi. Oggi Hamas accetta ciò che prima non avrebbe mai accettato”.

“Apprezzo la decisione del presidente Donald Trump di rimuovere tutte le restrizioni rimanenti sull’approvvigionamento di armi e munizioni essenziali per Israele. Se dovremo riprendere i combattimenti, lo faremo in modi nuovi e con una grande forza”, ha aggiunto.