Sen. Scilipoti Isgrò Domenico: ”Guardare con interesse le proposte di rilancio nella Sanità Siciliana“

AgenPress. “Gli errori del passato, non avere impiegato bene i medici di Continuità Assistenziale e non avere saputo pianificare adeguatamente il SSR, hanno creato la situazione che oggi viviamo, grande difficoltà e impatto negativo dei servizi offerti ai cittadini,

La determinazione del Presidente della Regione Siciliana nell’affrontare la crisi in prima persona e nel proporre iniziative di rilancio dimostrano una visione chiara per una Sicilia che si rimbocca le maniche per risolvere problematiche che hanno radici lontane.

Esprimo un ringraziamento alla Dott.ssa Volo, già Assessore alla Sanità, per il lavoro svolto e buon lavoro alla Dott.ssa Faraoni che ha già dimostrato capacità e competenze nella gestione del suo precedente incarico ed è sicuramente in grado di avviare un piano di rilancio per superare le attuali criticità. Auguro al Presidente della Regione Schifani e al nuovo Assessore alla Sanità Faraoni di poter lavorare con serenità e discernimento.

Lo dice in una nota il Sen. Domenico Scilipoti Isgrò Responsabile Nazionale Dipartimento Sanità DC.