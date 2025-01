Hamas non ha annunciato ancora i nomi degli ostaggi che rilascerà

AgenPress. Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha dichiarato oggi che l’entrata in vigore del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sarà ritardata poiché Hamas non ha adempiuto all’obbligo di inviare a Israele la lista dei nomi degli ostaggi che saranno rilasciati nel ​​primo giorno.

Dopo l’inizio previsto della tregua, alle 08:30 i carri armati israeliani hanno continuato a bombardare alcune aree nella striscia di Gaza.

Nel suo breve discorso televisivo, Hagari ha sottolineato che la leadership politica israeliana ha ordinato all’esercito di ritardare l’attuazione del cessate il fuoco. Ha aggiunto che le forze armate israeliane mantengono la libertà di continuare gli attacchi nella Striscia di Gaza fino all’entrata in vigore della tregua, e ha sottolineato che l’esercito “continua a lanciare attacchi in questo momento”.

Hagari ha sottolineato che l’esercito israeliano è pronto ad attuare la tregua, ma anche pronto a rispondere se Hamas non rispetterà i termini dell’accordo.

Un’ora prima dell’inizio previsto della tregua, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che essa non entrerà in vigore finché Hamas non avrà annunciato i nomi degli ostaggi che saranno rilasciati oggi.

“Il primo ministro ha ordinato alle forze armate (IDF) che il cessate il fuoco, che dovrebbe entrare in vigore oggi alle 8:30, non inizierà finché Israele non avrà la lista dei rapiti da rilasciare, cosa che Hamas si è impegnata a fornire”.

Da parte sua, Hamas ha ribadito il suo impegno per la tregua e ha chiarito che il ritardo nell’annunciare i nomi degli ostaggi da liberare è dovuto a ragioni “tecniche”, senza fornire altri chiarimenti.