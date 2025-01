Donald Trump: sono stato “salvato da Dio per rendere l’America di nuovo grande. L’età dell’oro inizia proprio ora”

AgenPress – Donald Trump ha iniziato il suo discorso da presidente rivolgendosi ai suoi colleghi presidenti e ad altri partecipanti all’evento, tra cui l’ex vicepresidente Kamala Harris e l’ex presidente Joe Biden.

“L’età dell’oro dell’America inizia proprio ora. Da questo giorno in poi, il nostro paese prospererà e sarà rispettato. Metterò semplicemente l’America al primo posto”.

Donald Trump ha promesso di “iniziare immediatamente la revisione del nostro sistema commerciale per proteggere i lavoratori e le famiglie americane” in qualità di 47° presidente degli Stati Uniti.

“Imporremo tariffe e tasse ai paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini”, ha detto Trump durante il suo discorso inaugurale. “A questo scopo, stiamo istituendo l’External Revenue Service per riscuotere tutte le tariffe, i dazi e le entrate”.

Ha aggiunto che ciò porterà “ingenti somme di denaro” nelle casse del Paese “provenienti da fonti straniere”.

“La mia recente elezione è un mandato per invertire completamente e totalmente un tradimento orribile e tutti questi tradimenti che hanno avuto luogo, e per restituire alla gente la loro fede, la loro ricchezza, la loro democrazia e, in effetti, la loro libertà. Da questo momento in poi il declino dell’America è finito”.

“Le nostre libertà e il glorioso destino della nostra nazione non saranno più negati e ripristineremo immediatamente l’integrità, la competenza e la lealtà del governo americano. Negli ultimi otto anni, sono stato messo alla prova e sfidato più di qualsiasi altro presidente nei nostri 250 anni di storia e ho imparato molto lungo il cammino”.

“Il viaggio per reclamare la nostra repubblica non è stato facile, posso dirlo. Coloro che vogliono fermare la nostra causa hanno cercato di togliermi la libertà e persino di togliermi la vita. Solo pochi mesi fa, in un bellissimo campo della Pennsylvania, un proiettile di un assassino mi ha squarciato l’orecchio, ma allora ho sentito e credo ancora di più ora che la mia vita è stata salvata per un motivo. Sono stato salvato da Dio per rendere di nuovo grande l’America”.

Ha promesso di “iniziare immediatamente la revisione del nostro sistema commerciale per proteggere i lavoratori e le famiglie americane” in qualità di 47° presidente degli Stati Uniti.

“Imporremo tariffe e tasse ai paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini”, ha detto Trump durante il suo discorso inaugurale. “A questo scopo, stiamo istituendo l’External Revenue Service per riscuotere tutte le tariffe, i dazi e le entrate”.

Ha aggiunto che ciò porterà “ingenti somme di denaro” nelle casse del Paese “provenienti da fonti straniere”.

Ha evidenziato diverse misure esecutive che adotterà, tra cui il ridimensionamento delle iniziative per l’energia pulita.

“Con le mie azioni di oggi, porremo fine al Green New Deal e revocheremo l’obbligo di veicoli elettrici, salvando la nostra industria automobilistica e mantenendo la mia sacra promessa ai miei grandi lavoratori americani dell’auto”, ha detto Trump tra gli applausi. “In altre parole, potrete acquistare l’auto che preferite. Costruiremo di nuovo automobili in America a un ritmo che nessuno avrebbe potuto immaginare solo pochi anni fa”.

Ha poi continuato ringraziando i lavoratori dell’auto per il loro “ispirante voto di fiducia. Abbiamo fatto grandi progressi grazie al loro voto”.