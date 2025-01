Bielorussia. Lukashenko: non ho rimpianti per aiutato aver il “fratello maggiore” Putin ad invadere l’Ucraina

AgenPress – Alexander Lukashenko ha dichiarato di non avere “alcun rimpianto” per aver permesso alla Russia di usare il suo paese per invadere l’Ucraina, in mezzo alla condanna del voto presidenziale “farsa” che ha esteso i suoi 31 anni di governo autoritario.

Il ministro degli Esteri tedesco, Annalena Baerbock, ha affermato domenica che il voto è stato un “giorno amaro per tutti coloro che anelano alla libertà e alla democrazia”.

“Il popolo bielorusso non aveva scelta. Invece di elezioni libere e giuste e di una vita senza paura e arbitrarietà, subiscono quotidianamente oppressione, repressione e violazioni dei diritti umani”.

Lukashenko, che domenica non ha incontrato seri concorrenti da parte degli altri quattro candidati in lizza, ha ottenuto l’86,8% dei voti, secondo i risultati iniziali pubblicati sull’account Telegram ufficiale della Commissione elettorale centrale.

Lukashenko, ex capo di una fattoria collettiva di 70 anni, è al potere dal 1994. Dopo le ultime elezioni nell’agosto 2020, ha lanciato una brutale repressione in risposta alle più grandi proteste antigovernative nella storia della Bielorussia. Il suo isolamento internazionale si è aggravato nel 2022, quando ha trasformato il suo paese in una rampa di lancio per l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin.

Parlando domenica, Lukashenko ha detto di non avere “alcun rimpianto” per aver permesso al suo “fratello maggiore” Putin di usare la Bielorussia per invadere l’Ucraina. “Non mi pento di nulla”, ha aggiunto rifiutando di dire se questa sarebbe stata la sua ultima elezione, aggiungendo che “non stava per morire” e non aveva in mente un successore specifico. Tra le voci di una successione familiare, Lukashenko ha negato che uno dei suoi tre figli volesse prendere il suo posto.

L’autocrate ha detto che potrebbero esserci “futuri presidenti” tra gli attuali governatori regionali, o membri del governo o del parlamento, ma non una donna, sottolineando il punto in modo tipicamente misogino. “Sono totalmente contrario al fatto che una donna faccia questo lavoro. Una donna non può essere un dittatore, ma abbiamo un bel po’ di uomini che potrebbero essere leader”, ha detto.

Da luglio scorso sono stati liberati più di 250 prigionieri politici, anche se 1.250 restano in carcere. Alcuni analisti vedono questo come un tentativo di riavvicinamento con l’Occidente, poiché Lukashenko cerca di non essere escluso da qualsiasi distensione che potrebbe derivare da un accordo di pace tra Russia e Ucraina.

Ma Lukashenko ha respinto questa interpretazione, affermando: “Non me ne frega niente dell’Occidente”.

Alcuni dei suoi oppositori politici, ha detto, avevano “scelto” la prigione o l’esilio. Quando gli è stato chiesto di una delle figure più importanti dell’opposizione incarcerata in Bielorussia, Maria Kolesnikova , Lukashenko ha detto che stava “bene” e che era intervenuto personalmente per ottenere una visita da parte di suo padre l’anno scorso. Kolesnikova, una delle leader della campagna del 2020 per spodestare Lukashenko, è in prigione da settembre 2020. Tenuta in stretto isolamento, le sono state a lungo negate le visite di familiari o avvocati, fino a quando a suo padre non è stato permesso di farle visita in prigione lo scorso novembre.

Si stima che circa mezzo milione di bielorussi siano fuggiti dalla loro patria dopo la brutale repressione del 2020; le comunità di esuli più numerose si trovano in Lituania e Polonia.

Sviatlana Tsikhanouskaya , leader dell’opposizione bielorussa in esilio, ha affermato che le cosiddette elezioni sono state “una farsa progettata per rafforzare l’oppressione” e “una farsa basata sulla paura, sulla repressione e sulle bugie”.