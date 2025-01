Previsioni Meteo del 28 Gennaio 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 28 Gennaio 2025.

AL NORD – Al mattino precipitazioni sparse con neve abbondante sulle Alpi dai 1400-1600 metri. Al pomeriggio residue precipitazioni sulle regioni di nord-est con neve dai 1000-1200 metri; in serata condizioni meteo in miglioramento con nuvolosità medio-alta in transito ma senza fenomeni di rilievo associati.

AL CENTRO – Al mattino precipitazioni sparse sulle regioni Tirreniche con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio ampi spazi di sereno con isolati addensamenti sulle zone interne. In serata e in nottata ancora tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori con isolate piogge sulle coste della Campania; sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora piogge tra Campania e Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata isolati piovaschi sulle regioni peninsulari, in estensione alle isole maggiori.