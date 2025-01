Regione Lombardia: riprende la raccolta firme per contrastare il racket che sfrutta gli animali

AgenPress. In Regione Lombardia riprende la raccolta di 5000 firme per contrastare definitivamente il racket che sfrutta gli animali per la pratica dell’accattonaggio, ormai sempre più diffuso e totalmente fuori controllo istituzionale.

Traffico di cani provenienti dall’est e non registrati in anagrafe, privi di profilassi sanitaria, rubati e con libretti fittizi, sofferenti e costretti a restare immobili anche 12 ore al giorno sotto la pioggia o il sole, chiaro elemento di maltrattamento psicologico e fisico.

Molti animali, tra cui anche uccelli ai quali vengono tagliate le ali, gatti costretti al guinzaglio contro ogni profilo etologico, roditori, addirittura vengono “affittati” a mendicanti che si spostano da zona a zona e nelle metropolitane per scappare ai controlli delle Associazioni, delle Guardie Zoofile e delle forze dell’ordine.

Carolina Sala, Presidente dell’Associazione a tutela legislativa animale e ambientale Task Force Animalista, in seguito a molteplici segnalazioni ricevute, denunce depositate e cani tratti in salvo, rilancia con il nuovo anno la Proposta di Legge, supportata dalle Associazioni Su La Testa, Oipa Milano, Gaia Animali e Ambiente, Crazy Cats, Fronte Animalista e da dieci cittadini referenti, che vieta l’accattonaggio con animali di ogni specie su tutto il territorio lombardo, per evitare che la compassione suscitata nei passanti possa continuare ad alimentare il racket, a discapito di esseri viventi e senzienti totalmente indifesi in mano a speculatori che non hanno nulla in comune con i pochi veri clochard che vivono nelle nostre città e che andrebbero aiutati dai Comuni e dalla Regione a trovare una sistemazione alternativa alla strada che ospiti anche i loro compagni di vita.

Rischio inoltre di zoonosi dovuto anche ai cani non vaccinati che vengono sfruttati dai ragazzi tossicodipendenti, allo scopo di trovare i soldi per acquistare la dose quotidiana di eroina in zone come il bosco di Rogoredo, mettendo a repentaglio la vita dei loro e dei cani dei cittadini lombardi.

Sabato 1° febbraio e domenica 2 febbraio, in occasione della festa del Capodanno Cinese, c/o Arco della Pace, zona area cani entrata Parco Sempione, e sabato 8 febbraio e domenica 9 febbraio, c/o Giardini Pubblici di Porta Venezia, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, i cittadini sono chiamati a firmare la Pdl che, per essere definitivamente approvata, deve raggiungere le 5000 firme autenticate.

Per ulteriori informazioni prossime date banchetti rivolgersi a: taskforceanimalista@gmail.com

L’art. 9 della nostra Costituzione, riformato dal Movimento 5 Stelle, prevede la tutela degli animali, dell’ambiente e della biodiversità e tutela sia.