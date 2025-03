Russia. Manifestazioni degli attivisti contro l’eutanasia degli animali randagi rinchiusi nei rifugi

AgenPress – In almeno tre città russe, nel fine settimana i residenti hanno organizzato delle manifestazioni contro l’eutanasia degli animali, segnando un raro caso in cui le autorità hanno consentito il dissenso pubblico nel contesto della continua repressione dell’attivismo contro la guerra.

Sabato e domenica gli attivisti per i diritti degli animali sono scesi in piazza a Kaliningrad , Rostov sul Don e Blagoveshchensk , dopo le manifestazioni simili avvenute a Novosibirsk e Kazan il fine settimana precedente.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Klops di Kaliningrad, la protesta avrebbe ricevuto l’autorizzazione ufficiale dalle autorità locali.

Le dimostrazioni sono avvenute in risposta a una proposta di legge federale che consentirebbe ai governi regionali di sopprimere gli animali randagi tenuti nei rifugi. La bozza di legge è seguita a una serie di recenti incidenti in cui cani randagi hanno attaccato mortalmente dei bambini.

Gli attivisti per i diritti degli animali sostengono da tempo che l’eutanasia di massa degli animali nei rifugi non è una soluzione efficace per risolvere il problema del randagismo in Russia, spesso porta a uccisioni disumane e dovrebbe essere eseguita solo quando non ci sono altre alternative.

La reazione negativa dell’opinione pubblica ha già portato a ritardi nell’avanzamento del disegno di legge. La Duma di Stato ha rinviato a tempo indeterminato il voto sulla misura due settimane fa, secondo il quotidiano economico Vedomosti, mentre il senatore Andrei Klishas ha confermato che due commissioni del Consiglio della Federazione avevano respinto la proposta.

Nel frattempo, una petizione su Change.org che si oppone al disegno di legge sull’eutanasia ha raccolto quasi 50.000 firme dall’inizio di marzo.

A differenza di altre città, le autorità di Krasnoyarsk hanno rifiutato di consentire agli attivisti per i diritti degli animali di tenere una protesta a metà marzo, adducendo le restrizioni dovute al Covid-19.

Anche il tentativo di un parlamentare regionale di organizzare una manifestazione contro l’imposizione di limiti più ampi alle manifestazioni pubbliche a Krasnoyarsk è stato bloccato, questa volta perché i funzionari hanno citato come motivo l’invasione russa dell’Ucraina.