Dazi USA. “Nessun posto sulla Terra è sicuro”. Colpite anche isole dove vivono solo pinguini e foche

AgenPress – Un gruppo di isole vulcaniche sterili e disabitate nei pressi dell’Antartide, ricoperte di ghiacciai e dimora dei pinguini, è stato travolto dalla guerra commerciale di Donald Trump, che le ha colpite con una tariffa del 10% sulle merci.

Heard Island e McDonald Islands, che costituiscono un territorio esterno dell’Australia, sono tra i luoghi più remoti della Terra, accessibili solo tramite un viaggio in barca di due settimane da Perth, sulla costa occidentale dell’Australia. Sono completamente disabitate e si ritiene che l’ultima visita di persone risalga a circa 10 anni fa.

Tuttavia, le isole Heard e McDonald figurano in una lista pubblicata dalla Casa Bianca di “paesi” sui quali sarebbero state imposte nuove tariffe commerciali.

Il primo ministro australiano, Anthony Albanese, ha dichiarato giovedì: “Nessun luogo sulla Terra è sicuro”.

Le isole Heard e McDonald sono tra i vari “territori esterni” dell’Australia elencati separatamente nell’elenco tariffario per l’Australia, a cui verrà imposta una tariffa del 10% sui suoi beni.

I territori esterni fanno parte dell’Australia e non sono autonomi, ma hanno una relazione unica con il governo federale. Tali territori presenti nella lista della Casa Bianca erano le Isole Cocos (Keeling) , l’Isola di Natale e l’Isola Norfolk .

L’Isola Norfolk, che ha una popolazione di 2.188 persone e si trova 1.600 km (1.000 miglia) a nord-est di Sydney, è stata colpita da una tariffa del 29%, ovvero 19 punti percentuali in più rispetto al resto dell’Australia.

Secondo i dati dell’Observatory of Economic Complexity, nel 2023 l’Isola Norfolk ha esportato negli Stati Uniti merci per un valore di 655.000 dollari USA (1,04 milioni di dollari australiani), di cui la principale esportazione è stata costituita da calzature in pelle per un valore di 413.000 dollari USA (658.000 dollari australiani).

Ma George Plant, l’amministratore di Norfolk Island, ha contestato i dati. Ha dichiarato al Guardian: “Non ci sono esportazioni note da Norfolk Island verso gli Stati Uniti e non ci sono tariffe o barriere commerciali non tariffarie note sulle merci in arrivo a Norfolk Island”.

Albanese ha detto giovedì: “Norfolk Island ha una tariffa del 29%. Non sono del tutto sicuro che Norfolk Island, per quanto riguarda questo, sia un concorrente commerciale con la gigantesca economia degli Stati Uniti, ma questo dimostra ed esemplifica il fatto che nessun posto sulla Terra è al sicuro da questo”.